Как крупнейшие торговые сети наживаются на украинцах, вынуждая их при каждой покупке дополнительно платить до 20% сверх стоимости товара

За три последних года мы, приобретая микроволновку или телевизор, «подарили» только двум сетевикам – «Комфи» и «Фокстроту» – свыше 3,5 млрд грн, а госбюджет при этом недосчитался свыше 700 млн грн неуплаченного НДС. Об этом идет речь в расследовании Голос.юа.

Может, кто-то из читателей еще помнит: в советское время в народной торговле практиковался такой прием, как продажа с нагрузкой. То есть, выбрасывая на прилавки очередной дефицит, магазины предлагали счастливым покупателям его приобрести только при одном условии: если в довесок к пылесосу или французской губной помаде вы покупали никому не нужную пару рассыпающихся от старости резиновых сапог года выпуска второй пятилетки или пластиковую подставку под вазу, которой завалены все полки универмага. А не хочешь брать – не получишь пылесос. Деваться некуда – истосковавшиеся по дефицитным вещам люди безропотно подчинялись.

Понятно, что, вырвавшись из многочасовой очереди с вожделенной покупкой, они тут же выбрасывали «нагрузку» в близстоящий мусорный бак.

Таким образом торговля, по сути, продавала людям нужные им товары с наценкой, которой и являлась стоимость «нагрузки». И убивала сразу двух зайцев: избавлялась от залежалого товара, забившего склады, и – пополняла бюджет.

Сегодня старая схема продажи товара «с нагрузкой», похоже, получила свое новое воплощение. Но торговые сети уже «впаривают» не ненужные товары со складов. Они реализуют куда более удобные вещи – виртуальные. И при этом так же решают две задачи: увеличивают объем оборотных средств и – уходят от налогов.

Схема «скрытой покупки»

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией: выбираем в торговом зале бытовую технику и вдруг – оказывается, что платим-то мы на 5-20% больше, чем она стоит. На ценнике и в чеке – цена не пылесоса или смартфона, их фактическая цена ниже!

А платим мы так потому, что просто обязаны приобрести еще некую «инструкцию по начальному запуску и изучению техники» или антивирус, или страховку, или, скажем, электронную книгу рецептов здоровой пищи. Причем, эти приобретения в чеке идут вторым товаром, часто – мелким малозаметным шрифтом. И – в отличие от основного товара – не облагаются НДС.

А, допустим, реши покупатель в положенный законом двухнедельный срок вернуть товар – о деньгах, уплаченных за «инструкцию» или книгу рецептов, придется, разумеется, просто забыть.

Что стоит за этой навязшей в зубах схемой «скрытой покупки» и почему ее так упорно практикуют даже весьма мощные и, казалось бы, дорожащие своей репутацией игроки рынка ритейла? – редакция …… провела свое расследование.

На поверку оказалось, что торговые сети обводят вокруг пальца не только потребителей, но и государство.

По данным телеграм-канала «Дон Кихот», ритейлеры, используя эту схему, грубо и просто уходят от налогообложения.

Товары, которые они реализуют в «довесок» к основной покупке (те самые электронные «инструкции», рецепты и пр.), маркируются как «программное обеспечение» к ней. А стало быть, согласно существующему законодательству, они не должны облагаться налогом.

Но если присмотреться внимательно, окажется, что к программному обеспечению как таковому они не имеют никакого отношения. А речь идет о самом обычном контенте, который каждый из нас может получить бесплатно – было б желание.

КСТАТИ

Согласно налоговой консультации, утвержденной недавним приказом Минфина №842 от 31.12.2020, операция по предоставлению доступа к контенту, существующему в электронной форме, не является поставкой программной продукции и подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

Рецепты для пылесоса

Для наглядности – несколько примеров.

На минувшей неделе, 6 февраля, покупаем в «Фокстроте» грильницу стоимостью 5 049 грн. Дополнительно нам навязывают еще электронную «Книгу рецептов» за 449,9 грн. (см. фото – чек слева). Итого стоимость грильницы по факту обходится в 5,499,9 грн. Или на 8,2% дороже указанной в первом чеке. При этом в чеке за покупку грильницы мы платим НДС. В чеке за «Книгу рецептов» НДС отсутствует. То есть налог с вот тех самых 8,2% (а это 75 грн) от уплаченных нами денег в государственную казну не попадет.

При покупке микроволновой печи Samsung за 2 928,90 грн, которая состоялась чуть раньше, 26 января (см. фото чек справа), в чеке провели продажу микроволновой печи по цене 2 199,10 грн с НДС и доступ к «Книге рецептов» за 299,9 грн без НДС.

Соответственно, бюджет не получит 49,86 грн НДС, что составляет 10,2 % от суммы продажи.

Любопытно, что пресловутую «Книгу рецептов» навязывают даже покупателям …пылесосов. Уж им-то точно без рецептов никак!

Не верите? Пожалуйста: покупаем пылесос Fhilips за 2 499 грн (см. фото чек справа) в чеке провели продажу пылесоса по цене 2 050 грн с НДС и доступ к «Книге рецептов» за 449,90 грн без НДС.

Соответственно, бюджет не получит 75 грн НДС, что составляет 18 % от суммы продажи.

По информации ТК «Дон Кихот», данная схема использовалась сетью последние три года, в результате чего бюджет не получил НДС в сумме 338 млн грн.

Интересный штрих: «Книга рецептов» – видимо, настолько уникальный товар, что он способен менять свою стоимость в зависимости от того, к какому товару она идет в нагрузку. Доступ к ней стоит разным покупателям по-разному. Странно? На самом деле эта «странность» связана с размером маржи на товар: чем выше маржа, тем дороже доступ к «Книге рецептов».

Особый цинизм этой торговой сети по отношению к покупателям заключается в том, что «Книгу рецептов» можно легко скачать в Гугле в свободном доступе по ссылке!

То есть, ни о каком уникальном программном обеспечении (реализация которого, напомним, не облагается налогом), речь не идет. Это обычный контент, при продаже которого оператор обязан уплатить законный НДС.

«Инструкция» для чайников

В еще одной сети электроники и бытовой техники – «Комфи» – вообще не заморачиваются поиском товара, который можно втюхать «в нагрузку». Они всем покупателям – как обязательное условие – предлагают приобрести …инструкцию по пользованию покупкой.

А точнее – по начальному запуску и изучению техники.

Вот чек от покупки, совершенной 5 февраля (см. фото). При приобретении смартфона Xiaomi Redmi 9A 2/32GB за 2 999 грн в чеке провели продажу смартфона по цене 2 799 грн с НДС и доступ к «Инструкции» за 200 грн без НДС. Соответственно, бюджет не получит 33,3 грн НДС, что составляет 7 % от суммы продажи.

На поверку же оказывается: данная «Инструкция» – не более, чем приложение с набором инструкций и рекомендаций ко всему ассортименту техники, что продается в этой сети. А вовсе не какое-то программное обеспечение, прописанное под конкретное устройство.

Таким образом, клиент, как и в случае с «Фокстротом», приобретает не программный продукт как результат компьютерного программирования, а –доступ к контенту (в данном случае – инструкции). А такая продажа, по закону, облагается НДС по ставке 20%.

А вот эта сеть по уровню особого цинизма по отношению к покупателям превзошла даже «Фокстрот»: сама-то инструкция к покупаемому нами конкретному товару в бумажном виде …находится в коробке с товаром (требование Закона о защите прав потребителя). Но – нет: мы все равно должны купить впридачу и электронный доступ к ней!

Что имеем в сухом остатке:

«Комфи» также уходит от налогообложения по принципу «Фокстрота»:

продает под видом программного продукта доступ к бесплатному контенту;

стоимость в чеке доступа к бесплатному контенту напрямую связана с величиной маржи на конкретном товаре.

По данным «Дон Кихота», эта схема использовалась сетью «Комфи» последние три года, в результате бюджет не получил НДС в сумме 390 млн грн.

Хотим ли мы быть обманутыми, покупая нужные товары? Наверняка нет. Да и не то нынче время, чтобы «дарить» продавцам кровные сотни гривен – только для того, чтобы лишенные всякой совести сетевые монстры в очередной раз обошли закон и оставили с носом и нас, своих покупателей, и в целом – всю бюджетную сферу. Непозволительная роскошь, согласитесь.

Так что – в спешке приобретая любимой девушке на подарок ко Дню влюбленных смартфон или фен, остановись на минуту и подумай, не «надувают» ли тебя торговые сети на лишние деньги?