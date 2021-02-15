Общенациональная программа «Человек года» празднует свой 25-летний юбилей!

Уже четверть века проект возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, которые своим профессионализмом, творческой энергией и ярким талантом способствуют ее прогрессу и росту, демонстрируют всему миру безграничные возможности украинского народа. 25 лет дорожка славы и признания программы торжественно приветствует выдающихся государственных и общественных деятелей, дипломатов, лидеров местного самоуправления, представителей науки, культуры, спорта, журналистов, предпринимателей, финансистов, меценатов, а также ярких и авторитетных представителей зарубежья.

Почти ровесница Независимости, программа «Человек года» - это особое явление в жизни нашей страны. С достоинством и честью пройдя 25-летний путь, она продолжает активно влиять на процессы формирования и становления отечественной элиты, социально-экономическое развитие, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил украинского и мирового сообщества. Проект демонстрирует силу и величие человеческого духа и вдохновляет на новые свершения каждого, кто верит в себя и будущее своей страны.

Премия «Человек года», которая зажгла символический огонь Прометея на заре Независимости, всегда была триумфом чествования Личности. Ведь самый ценный потенциал развития и роста любой страны – это человеческий потенциал. Поэтому для юбилейного сезона программы «Человек года» был избран слоган «25-я ступень триумфа».

В конце мая 2021 года мы с радостью и гордостью имеем честь приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы «Человек года-2020», чтобы от имени миллионов украинцев отдать дань уважения лучшим из лучших, поблагодарить их за самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - насладиться этой удивительной атмосферой и энергетикой успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее самых достойных представителей. Еще и еще раз проект «Человек года», который уже стал неотъемлемой частью жизни украинского общества, доказывает простую, но очень важную истину:

Успех личности - это успех страны!

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 15 февраля 2021года подведены окончательные итоги экспертного определения 2020 года и доводит до сведения общественности имена лауреатов в 11 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий 25-й общенациональной программы «Человек года-2020».

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

БУНЕЧКО Виталий – Председатель Житомирской областной государственной администрации; КИРИЛЕНКО Павел – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации; СИНЕГУБОВ Олег – Председатель Полтавской областной государственной администрации;

«МЭР ГОДА» (больших городов)

АНДРЕЕВ Богдан – Мэр г. Ужгород; КЛИЧКО Виталий – Мэр г. Киев; СИМЧИШИН Александр – Мэр г. Хмельницк;

«МЭР ГОДА» (малых городов)

ВЕРШИНА Анатолий – Мэр г. Павлоград (Днепропетровская обл.) КАЧУР Виктор – Мэр г. Немиров (Винницкая обл.) РЕВА Алексей – Мэр г. Бахмут (Донецкая обл.)

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

АННЕНКОВ Виктор – Генеральный директор ПАО «ГРЕТА» (г.Дружковка); ПИДСАДЮК Иван – Генеральный директор ООО «КАРПАТНЕФТЕХИМ» (г.Калуш); ПРИНКО Павел – Генеральный директор ПАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод» (г.Гостомель);

« МЕНЕДЖЕР ГОДА»

АСТАХОВ Виталий – Генеральный директор ООО «Альба Веритас»; ДЗАНЕЛЛИ Алессандро – Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове; СЕМЕНЧЕНКО Татьяна – Соучредитель и руководитель ТМ VOVK;

« ФИНАНСИСТ ГОДА»

ЗИННИКОВ Виталий – Председатель Правления АО «Банк инвестиций и сбережений»; МЕЦГЕР Евгений – Председатель Правления АО «УКРЕКСИМБАНК»; ПИСАРУК Александр – Председатель Правления АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»

БЕРЛИН Виктор – Генеральный директор СК «ГАРДИАН»; ГЕВЕЛЬ Ирина – Председатель Правления СК «Альфа Страхование»; ЩЕРБАКОВА Леся – Председатель Правления СК «ПРОВИДНА»;

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

ЖК «DIADANS» от компании-застройщика «ENSO»; ЖК «FOREST PARK» от компании-застройщика «ZIM CapitalGroup»; ЖК «ЛЮКСЕМБУРГ» от компании-застройщика «АВАНТАЖ»;

«ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА»

Телеканал «ЭСПРЕССО TV»; Телеканал «ПРЯМОЙ»; Телеканал «УКРАИНА 24»;

«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»

МАЛАХОВ Виталий – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле; СТРУТИНСКИЙ Богдан – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты; ШВАЧКА Анжелина – Народная артистка Украины, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко;

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

ГЕРАСИМОВИЧ Вадим - журналист, ведущий YouTube-канала «Politeka Online»; ПЕТРОЖИЦКАЯ Дарья - популярная украинская актриса; СОЛОВИЙ Христина - популярная украинская певица;

В лауреатском перечне двадцать пятой общенациональной программы «Человек года-2020» представлены 13 регионов Украины (Винницкая обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Ивано-Франковская обл., г.Киев, Киевская обл., Львовская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Хмельницкая обл.).

За 25 лет существования общенациональной программы обладателями почетного титула «Человек года» стали 444 победителя в национальных номинациях и 143 обладателя международных и специальных премий программы.

География обладателей международных премий программы «Человек года» на сегодня охватывает уже 31страну мира.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» обладателями международных и специальных премий 25-й общенациональной программы «Человек года-2020» стали:

1. Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Алекс ЛЕНАРТС.

В течение 25 лет, Бельгия выступает традиционным партнером Украины. При непосредственном содействии господина Посла продолжает активно развиваться сотрудничество между Украиной и Бельгией в области экономики и торговли, инвестиций, транспорта, образования, науки и культуры.

Украина экспортирует в Бельгию оборудование, древесину, древесный уголь, медь, драгоценные камни, в свою очередь Бельгия поставляет на рынок Украины электромашины, котлы, оборудование и механические устройства, полимерные материалы, фармацевтические препараты.

Существуют тесные связи между высшими учебными заведениями, а также между национальными музеями обеих стран. Важную роль во взаимоотношениях играет сотрудничество в гуманитарной сфере, в рамках которого проходит реабилитация детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, развиваются связи между научными медицинскими учреждениями, что, безусловно, служит активному научному и культурному обмену и сближению наших стран.

2. Международная премия «За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной» - Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис ПОЙКАНС.

В течение всех лет независимости Латвийская Республика остается для Украины одним из главных партнеров в регионе. Латвия всегда выказывала неизменную поддержку территориальной целостности Украины и осуждала любые нарушения относительно украинского суверенитета: аннексию Крыма и ситуацию на Донбассе, декларировала свою позицию и солидарность не только в двусторонних отношениях, но и на уровне международных организаций, таких как Совет Европы и ООН. Латвия также постоянно поддерживает украинских военных и осуществляет их реабилитацию.

Украино-латвийские двусторонние отношения охватывают все сферы жизнедеятельности – от торгово-экономических, инвестиционных, транспортных до активного взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

При непосредственном содействии господина Посла продолжает активно развиваться сотрудничество между Украиной и Латвией. За последние годы отношения наших государств перешли на новый этап развития. Двусторонняя правовая база и соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС стали стабильным фундаментом для развития украино-латвийских экономических связей. За это время взаимный товарооборот между Украиной и Латвией вырос вдвое. В 2019 году Украина вошла в Топ-20 экономических партнеров Латвии. В Латвии начал работу Украинский Торговый дом, который будет осуществлять поддержку украинским предпринимателям в ЕС. С принятием безвизового режима между Украиной и ЕС отмечается и значительная активизация туризма между Украиной и Латвией. Последние тенденции нашего двустороннего сотрудничества – IT-технологии, которые латвийские компании готовы предлагать в Украине и так называемые твининги, которые предусматривают передачу положительного опыта во внедрении современных практик управления и помощь в унификации законодательства.

3. Специальная премия «Призвание сердца» за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19 – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга ГОЛУБОВСКАЯ.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «инфекционные болезни».

Активно и эффективно участвует в борьбе с пандемией коронавирусной болезни от первых диагностированных случаев и до сегодняшнего дня, консультируя больных, разрабатывая протоколы оказания медицинской помощи, проводя плодотворную просветительскую работу, как среди врачей, так и для широкой общественности.

24 января 2020 года введена в оперативный штаб по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом обнаруженным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай). 21 февраля 2020 назначена членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Украины. С 1.06.2020г. является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19). С 2.07.2020г. входит в Медицинский совет при Министерстве здравоохранения Украины.

За свою самоотверженную работу в борьбе с пандемией коронавирусной болезни награждена Орденом княгини Ольги III степени.

Вручение наград победителям 25-й общенациональной программы «Человек года-2020» состоится во время юбилейной Торжественной церемонии «Человек года-2020» в конце мая 2021 года.

Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» с большой благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы «Человек года»:

AUDI - Автомобильный партнер

Телеканал «НАШ» – Официальный транслятор церемонии

Страховяа группа «ТАС» – Официальный Страховик

Клиника «ОБЕРІГ» – Официальный медицинский партнер

Ресторан «QUEEN» – Спонсор торжественного приема

Адвокатское обьединение «INSTATE» – Адвокатское сопровождение

Газета «КП в Украине» – Спонсор номинации «Кумир украинцев», официальный информационный партнер

Радио «КИЕВ» – Генеральный радио партнер

Информационное агенство «РБК-УКРАИНА» – Эксклюзивный медиа-партнер

Интернет-портал «LB.UA» – Генеральный медиа партнер

Информационное агенство «УКРИНФОРМ» – Официальное информационное агентство

Интернет-портал «Обозреватель» – Генеральный Интернет-партнер

Интернет-портал Politeka – Официальный информационный партнер

Интернет-портал Znaj.ua – Официальный информационный партнер

Телеканал «Київ» – Официальный информационный партнер

Телеканал Obozrevatel TV– Официальный информационный партнер

Телеканал «4 канал» – Официальный информационный партнер

Телеканал «8 канал» – Официальный информационный партнер

Телеканал OTV– Официальный информационный партнер

Медиаплатформа InterVizor – Официальный информационный партнер

Международное интернет-телевиденье «АллатраТВ» – Официальный информационный партнер

Салон красоты «Body Like» – Beauty партнер

Oscar Dry Clean Studio – Официальный партнер

Отель «MIROTEL» м. Трускавець – Спонсор элитного отдыха

Ювелирный бренд YAMAGIWA – Ювелирный партнер

Ювелирный бренд BUUNT – Ювелирный партнер

Сеть ресторанов «МИРОВАЯ КАРТА» – Официальный партнер церемонии

Сеть ресторанов L'KAFA-CAFE – Официальный партнер церемонии

ТМ VORONIN – Официальный партнер церемонии

Vip ателье «ІМПЕРСЬКИЙ КРАВЕЦЬ» – Официальный партнер церемонии

VITA MODELS – Моделинг торжественной церемонии

Клиника лазерной медицини «LaserОne» – Официальный партнер церемонии

ИД «Украина-Бизнес» – Официальный информационный партнер

Журнал «Международный туризм» – Официальный информационный партнер

Журнал «People.ua by Насолода» – Официальный информационный партнер

Журнал «Prof build» – Официальный информационный партнер

Журнал «Мир отдыха» – Официальный информационный партнер

Журнал «Travel news» – Официальный информационный партнер

Журнал «Печерская Ассамблея» – Официальный информационный партнер

Журнал «Загородная недвижимость» – Официальный информационный партнер

Журнал «Equestrean» – Официальный информационный партнер

Журнал «Glory» – Официальный информационный партнер

Журнал «Ukrainian people» – Официальный информационный партнер

Журнал «Emotion_Magazine» – Официальный информационный партнер

Журнал «Миллениум» – Официальный информационный партнер

Газета «Аргументы недели» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал Киев Власть - Официальный информационный партнер

Интернет-портал «OUTLOOK» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «UAINFO» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «GoGetNews» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «E-NEWS» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «E-Finance» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Lucky Ukraine» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Life Гид» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Alwaysbusymama» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Budport.com» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Open World» – Официальный информационный партнер