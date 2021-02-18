В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года»

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №30. Михаил ПОПЛАВСКИЙ

Михаил Поплавский: тот, кто зажигает звезды

Легендарный поющий ректор и уникальный человек Михаил Поплавский. Его неуемной энергии и энтузиазму можно только позавидовать. Топ-менеджер и бизнесмен, профессор и артист, режиссер и продюсер, политик и меценат – он успел сделать столько, будто в его сутках есть какие-то дополнительные часы. Начав карьеру директором сельского клуба, он стал ректором престижного столичного университета, превратив его в мощную образовательную корпорацию и одного из лидеров образования в Украине. Он является автором смелых креативных идей и инноваций, воплотившихся в PR-проект «Поющий ректор», которые вывели его на сцену и сделали Киевский национальный университет культуры и искусств популярным и известным. Михаил Михайлович – вдохновитель и организатор масштабных телевизионных проектов и марафонов. Именно он помог сделать «шаг к звездам» многим детским и взрослым талантам, осуществив самые заветные мечты тысяч человек. Активный, жизнерадостный и творческий, Михаил Михайлович продолжает нести в мир добро и любовь, не уставая провозглашать свое кредо: «Держим украинскую волну!».

...Корни семьи Поплавских происходят от древнего украинского козацкого рода, от которого Михаил унаследовал свободолюбивый дух и лидерский характер. Отсюда и его жизненные принципы: «никогда не сдаваться и упорно преодолевать трудности, бороться за правду, ценить дружбу и работать с полной отдачей». Родился Михаил Михайлович в селе Мечиславка на Кировоградщине. После школы поступил в Горловское профессионально-техническое училище (Донецкая область), работал машинистом электровоза шахты в городе Кировское. Затем была служба в рядах Вооруженных сил Украины. Освободившись из армейских рядов, сержант Поплавский вернулся в родное село и получил должность директора Дома культуры в другом селе – Большие Трояны. За год учреждение заняло первое место в районе по всем показателям, а Михаил получил звание «Почетный культработник района». Это было важно, ведь Михаил определился с главным – чем хочет заниматься в жизни, куда лежит его душа.

Закончив заочно Александрийское училище культуры, Михаил пошел на повышение и стал директором уже районного Дворца культуры в городе Ульяновске. В его распоряжении даже была служебная «Волга». Но амбициозному парню хотелось получить высшее образование. Поэтому в 24 года он принимает решение поступить в столичный институт культуры. На заочное отделение набор был завершен, поэтому Михаил стал студентом стационара. Чтобы иметь возможность учиться, он работал в Киеве на нескольких работах, а планы на будущее изложил кратко и конкретно в анкете: «Хочу стать ректором Киевского института культуры».

Жизнь показала, что если Поплавский чего-то хочет, то это серьезно: прошло не так много времени и Михаил Михайлович действительно начал работать в Киевском институте культуры! Начинал с должности преподавателя, затем поднялся по карьерной лестнице до декана факультета, параллельно защитив кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Кстати, М.Поплавский стал на то время первым в Украине доктором наук в управлении и экономике социокультурной сферы.

Общительный, приветливый, и вместе с тем, деловой и ответственный, -Михаил Михайлович был лидером и вдохновителем многих нововведений в высшем учебном заведении. За ним шли, его слушали. Поэтому вполне закономерным стало назначение М. Поплавского в 1993 году ректором Киевского государственного института культуры. Он стал самым молодым руководителем такого ранга в Украине. Но едва новый ректор с коллегами начал реформировать заведение, как произошли события, которые все изменили. Состоялись выборы президента Украины, в которых победу одержал Леонид Кучма. Во вновь создаваемом Кабмине он предложил Михаилу Поплавскому возглавить ... ни много, ни мало – министерство культуры. Но оказалось, что претендентов на эту должность несколько. Началась борьба различных политических групп за министерский портфель, которая закончилась... увольнением Поплавского с должности ректора. «Те события полностью выбили меня из колеи, – вспоминал позже Михаил Михайлович. – Если бы я, чтобы вернуться в институт не прошел три судебных процесса, не стал бы Поплавским, которого сейчас знают».

Это было самое сложное решение в его жизни – бороться или подчиниться обстоятельствам. Но козацкий характер взял верх. К тому же, в защиту своего ректора поднялись студенты: они пикетировали Верховную Раду и Кабмин. И вместе они победили!

20 октября 1995, выиграв все судебные разбирательства, М.Поплавский вернулся на должность ректора. Для 2-х тысяч студентов, которые так сражались за своего руководителя, это стало настоящим праздником. А Михаил Поплавский с утроенной энергией принялся за работу. Вскоре институт культуры получает ІV уровень аккредитации и превращается в Киевский государственный университет культуры и искусств (КГУКИИ). Открываются новые кафедры: телевидения, дизайна, правоведения, менеджмента туризма, гостинично-ресторанного бизнеса, этнокультурологии, компьютерных технологий, социологии, а также полностью обновляется материально-техническая база для их работы.

Обдумывая новые формы радикальных изменений, Михаил Поплавский решился на смелый и нестандартный шаг – PR-проект «Поющий ректор как технология». На основе «теории стресса» Михаил Поплавский вышел на сцену как исполнитель с песней «Юный орел». Произошло событие в киевском доме культуры «Арсенал». Конечно, этот шаг дался ему непросто, но стратегия популяризации института с помощью личности ректора, оказалась на удивление удачной. Ну, а шоу-бизнес Украины получил нового неординарного артиста. Конечно, не все восприняли М.Поплавского в роли певца, но своей цели он достиг: «Ко мне по-разному относятся, но меня все знают». Композиция «Юный орел» стала имиджевой песней ректора университета, который с тех пор продолжил выступать на сцене и стал популярным!

В 1998 году ректор вместе со своей командой инициировал аналитическую разработку модели «Вуз XXI века» – одного из первых экспериментальных проектов высшей школы, которые были поддержаны на государственном уровне. В 1999 году Указом Президента Украины за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для сферы культуры, сохранению и развитию культурных традиций украинского народа КДУКИИ присвоен статус Национального.

«Удивить – значит победить», – так считает пиарщик по призванию Михаил Поплавский. И надо признать, что эта формула в его исполнении действительно работает. На масштабные, яркие, феерические шоу, в которые превращаются концерты «поющего ректора», обычно не бывает лишнего билетика, а размах и зрелищность постановок действительно поражают. Как автор идеи Михаил Михайлович показывает весь спектр возможностей своего учебного заведения – будущие вокалисты, танцовщики, режиссеры, которые учатся в университете, оттачивают свой профессионализм и проходят бесценную практику. А песни в исполнении М. Поплавского «Росте черешня…», «Кропива», «Дорогі мої батьки», «Сину мій», «Приречений на любов» и многие другие уже давно стали хитами. Людям нравятся простота поющего ректора, искренность его чувств, душевность, а также отличная режиссура, непревзойденные декорации и спецэфекты действа.

Развивать культуру, создавать уникальный украинский продукт, растить настоящих звезд – такие задачи всегда ставил перед собой Михаил Поплавский. Он искренне считает, что украинская песня является уникальной, а украинцы – самая поющая и талантливая нация в мире. Поэтому, объединив в одну команду настоящих профессионалов, он стал главным идейным вдохновителем, режиссером-постановщиком, продюсером и меценатом масштабных национальных музыкальных проектов. Самым успешным среди них был Всеукраинский детский телеконкурс «Крок до зірок», который проводился с 2000 по 2014 год. Он стал настоящим культовым проектом. За 15 лет в эфир вышло 780 программ, в которых приняли участие 6328 вокалистов и 11 466 танцоров. Программа получила множество национальных наград за лучший проект для детей и юношества.

«Пісня об’єднує нас» – эпохальный мегапроект независимой Украины, телевизионный марафон украинской песни, который воплотили в жизнь Киевский национальный университет культуры и искусств, Первый национальный телеканал и телекомпания «Эра». Почти пять суток украинская песня звучала в прямом эфире, и этот показатель вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса. Успешным и ярким стал также телепроект «Украинская песня года», полюбились зрителям проникновенные и искренние ежегодные концертные программы ко Дню матери «Мамо, вічна і кохана…», Шевченковские вечера «Ми – діти твої Україно!, а также совместные проекты с международной общественной организацией «Об’єднання українців світу».

«Для меня важно, чтобы звучала украинская песня, на большую сцену выходили молодые артисты, а студенты понимали – добиться успеха может каждый, важно очень сильно этого хотеть и упорно работать», – говорит М.Поплавский. Словно подтверждая эти слова, многие молодые люди, ставшие выпускниками КНУКиИ, уже достигли немалых высот. Такие имена, как Алан Бадоев, Григорий Решетник, Дмитрий Комаров, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Екатерина Бужинская, Наталья Валевская, Тоня Матвиенко, Оля Полякова, Оксана Грицай (Мика Ньютон) – сегодня знает вся Украина.

Непревзойденный рекламист, Михаил Михайлович по сей день преподает на кафедре пиара на журналистики, передает свой опыт, дает мастер-классы. Он мечтает, чтобы каждый раскрыл свой талант, а одаренная молодежь не выезжала из страны, а имела возможность реализовать себя на родной земле.

...В качестве ректора Михаил Поплавский принял киевский институт культуры 21апреля 1993 года. Тогда в нем было всего два факультета – библиотечный и культурно-просветительский, на которых учились 850 студентов. Благодаря его усилиям, сегодня в большой образовательной корпорации, в которую превратилось заведение, на 33 специальностях (!) получают образование более чем 5000 студентов. Но Михаил Михайлович не привык останавливаться на достигнутом. Он хочет, чтобы КНУКиИ стал брендом, круче чем... Гарвард! И надо отметить, что слов на ветер Поплавский не бросает, а времени у него еще предостаточно ...

В 2008 году Михаилу Поплавскому было присвоено высокое звание Народного артиста Украины.

Заслуженный деятель искусств Украины (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги».

21 марта 2009 года Михаил Поплавский во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2008» был удостоен высокого титула «Деятель искусств».

По результатам общенациональной программы «Человек года-2019» Михаил Поплавский второй раз завоевал почетный титул «Деятель искусств».

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года»