Журналісти оприлюднили результати розслідування, а Нацполіція відкрила кримінальне провадження
У Європі розчаровані рівнем українського корупції: як зазначив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, тотальне хабарництво «продовжує гальмувати процес реформ в Україні». Корупційні метастази вразили найбільш соціально важливі сфери - такі як медична. Чи отримували «відкати» чиновники - з'ясовує Нацполіція. Чи буде це справу доведено до логічного фіналу в суді і що відомо про його фігурантів, з'ясовує видання «СтопКор», передає "Багнет".
Стопкор вже неодноразово писав про факти завищення ціни медикаментів при проведенні держзакупівель в столичних лікарнях на 60-80% - ймовірно, в інтересах ексклюзивного дистриб'ютора перев'язувальних матеріалів німецького виробника Paul Hartmann AG - ТОВ «Архімед Медікал».
Національна поліція проводить резонансне розслідування ймовірної корупції в найбільших медичних установах України: Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київської державній міській клінічній шкірно-венерологічної лікарні, Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, інституті нейрохірургії ім. академіка Ромоданова НАМН України, Інституті кардіології ім. академіка Стражеско НАН України та інших організаціях.
Слідство ведеться за можливими фактами надання неправомірної вигоди посадовим особам лікарень та інститутів для перемоги заздалегідь певного учасника і можливого заподіяння збитків державі шляхом обходу цінового регулювання з використанням компаній- «прокладок».
Матеріали свідчать про ймовірне створення керівництвом компанії ТОВ «Архімед Медікал», постачальника перев'язувальних медичних виробів, умов для перемоги в тендерах шляхом дачі хабарів посадовим особам державних лікарень та інститутів за «прописи» в технічних завданнях.
Коротко про розслідування
Шевченківським УП ГУ ПП в м.Києві здійснювалося досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12019100100001468 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 366 КК України особами, асоційованими з «Архімед Медікал».
В ході слідства за рішенням суду правоохоронці отримали доступ до матеріалів і документів, зокрема, до мейл-серверів і поштових скриньок ТОВ «Архімед Медікал».
Таким чином, в руках слідства опинилося листування керівництва і співробітників «Архімед Медікал», по виплатах «зобов'язань» головам тендерних комітетів та іншим особам за кілька років, в тому числі - обговорення і докладні інструкції: як, кому, в якому обсязі і за які «послуги» сплачувалися можливі хабара.
Як встановлено слідством, в обмін на обіцянку неправомірної вигоди посадові особи прописували в тендерні завдання такі умови до предметів закупівлі, яким відповідала тільки продукція конкретного виробника - Paul Hartmann, єдиним українським імпортером якого є «Архімед Медікал».
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З отриманих матеріалів випливає, що так звані «винагороди» платили як готівкою, так і за безготівковим розрахунком на рахунки туристичних фірм, надавали елітними будівельними матеріалами, люксовою побутовою технікою, а також сертифікатами мереж «Сільпо» і «Гудвайн».
Багато що платили за безготівковим розрахунком з рахунку ТОВ «Архімед Медікал» або ФОП-сателітів, які використовувалися для мінімізації оподаткування. Довести одержання неправомірної вигоди, якщо до неї веде такий «безготівковий» шлях в банківській системі, нескладно.
На підставі отриманих матеріалів восени 2020 року було розпочато нове кримінальне провадження №5202000000000457 по ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ст.369-2 (зловживання впливом) КК.
У разі доведення провини в суді фігурантам «світить» до 15 років ув'язнення.
Подробиці схеми
Ймовірно, медичні представники «Архімед Медікал», діючи в інтересах бенефіціарів схеми - Романька Миколи Михайловича і Созанської Олександри Володимирівни, домовлялися з ключовими особами лікарень про те, що в технічне завдання тендера будуть вписані «унікальні» вимоги до продукції, тим самим виключаючи можливість участі інших компаній.
Далі на майданчику Prozorro оголошується публічний відкритий тендер, однак з «унікальним» ТЗ. На торги виходять дві компанії: «Архімед Медікал» і компанія-сателіт. Обидва учасники пропонують повністю ідентичний список продукції німецького виробника Paul Hartmann AG, а різниця в ціні тендерних пропозицій становить менше 1%.
Компанія-сателіт є, швидше за все, чисто технічним конкурентом, необхідним для створення ілюзії торгів і дотримання вимог Закону «Про державні закупівлі». Нагадаємо, що єдиним дистриб'ютором медичних виробів Paul Hartmann AG в Україні є саме «Архімед Медікал».
Ось лише один приклад того, як це реалізовано. Уважно подивіться на технічне завдання тендера ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-07-002017-b, який відбувся в квітні 2020 року.
Очевидно, що кольори бандажів не мають ніякого медичного сенсу, не можуть впливати на ефективність лікування і не повинні бути включені в завдання. Але, як ми вже писали вище, така «пропис» дуже зручно відсікає продукцію всіх інших виробників, бинти яких не мають такого забарвлення.
Така дешева, але ефективна виверт дозволяє уникнути конкуренції і продавати вироби за завищеними цінами. І зрозуміло, в завищений прайс вже закладений «інтерес» посадової осіб.
Незважаючи на те, що бинти, бандажі, пов'язки та інші перев'язувальні матеріали закуповують практично всі медичні установи в Україні, «Архімед Медікал» бере участь тільки в точкових тендерах, де доріжка до успіху вже прокладена, а результат - заздалегідь відомий.
Нагадаємо, раніше «СтопКор» вже неодноразово писав про корупційні схеми «Архімед Медікал» при реалізації медичних виробів за бюджетні кошти.
Ці публікації привернули увагу правоохоронних органів, і кількість публічних тендерів за участю «Архімед Медікал» на час різко скоротилася. Однак уже через пару місяців в тендерах почали знову з'являтися «прописи».
Цікаво, що «Архімед Медікал» навіть подав судові позови до "Стопкору", які в травні 2020 року з тріском програв.
Організатори та учасники
Слідство ведеться відносно більше 20 фігурантів - це керівники і рядові співробітники ТОВ «Архімед Медікал», які отримували премії за кожен організований і проведений так званий «проект», а також посадові особи медичних установ. Наприклад, ймовірним організатором і керівником злочинної групи видається Микола Романьок.
Як свідчать отримані слідством матеріали для систематизації корупції в «Архімед Медікал» навіть була розроблена внутрішня класифікація чиновників і установ, побудована на кількості тендерів і частоті призначення медичним персоналом продукції Paul Hartmann. Наприклад, Українська науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України та його ключових осіб присвоєна «категорія А».
У листуванні співробітників серед посадових осіб «категорії А» зазначено:
● Свиридов Н.І. , завідувач відділенням діабетичної стопи Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ Укрголовний лікар Міської шкірно-венерологічної лікарні;
● Горобейко М.Б. , голова тендерного комітету Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України;
● Костильов М.В. , голова тендерного комітету НДІ хірургії та трансплантології ім. Шалімова;
● Яцик В.А., заступник головного лікаря з хірургічної допомоги НДІ нейрохірургії ім. Ромоданова;
● Бебешко О.В., голова тендерного комітету Охматдит;
● Сиряченко В.Г., начмед по хірургії Київської міської клінічної лікарні №8;
● Міхнушева А.С., начмед по хірургії, завідувач відділенням гнійної хірургії Київської міської клінічної лікарні №1;
● Лобанов Г.Ф. , головний дерматовенеролог Київської області.
Брали участь зазначені особи в корупційних схемах з тендерами «Архімед Медікал» - покаже слідство.
Судячи з реєстру досудових розслідувань, ймовірний організатор схем Романьок Микола Михайлович фігурує і в інших виробництвах Національної поліції України: №12018100100012103 по ст.191 ч.3 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та №12018100100012098 по ст.364 - 1 ч.1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми».
Видання знало більше про цю людину і ситуація для нього стала ясніше.
У соцмережах Микола Романьок має ім'я «нікого не бійся», що, мабуть, відповідає його відношенню до закону. Незважаючи на такий псевдонім, за анкетою в фейсбуці пан Романьок створює враження добропорядного глави сім'ї та люблячого батька, успішного бізнесмена: фотографії з дружиною і дітьми чергуються з мотиваційними текстами на бізнес-теми і міркування про політику.
Однак насправді все зовсім інакше.
На початку 2018 року дружина Миколи Катерина подала на розлучення і про стягнення аліментів. В її позовній заяві описується, що Микола залишив дружину і двох дітей 3 і 6 років без засобів, не бере участі в їх забезпеченні, однак користується дорогим автомобілем, який переоформив на третю особу, дозволяє собі протягом року неодноразово подорожувати по світу, відвідував кулінарні курси , має дорогий мобільний телефон і дорогий одяг.
Мабуть, передбачаючи судовий спір з дружиною, ще до позову Микола замів сліди: права власності на автомобіль BMW 4, квартиру і компанії дійсно були переоформлені на батька і родичів, а в листопаді 2017 року було закритий СПД.
В процесі слухань, з лютого по грудень 2018 року, Микола наводить аргументи для суду про те, що не в змозі платити аліменти в розмірі 20 000 гривень в зв'язку з важким фінансовим становищем, і вважає справедливою і достатньою сумою 10 000 гривень на обох дітей.
У той час, як Катерина після двох послідовних декретів збирала аргументи, Микола, судячи з його публікацій в соцмережах, встигає відпочити на одному з найдорожчих курортів Австрії, проїхати на орендованому Range Rover Великобританією і Шотландією, продати переоформлений BMW і взяти в лізинг новий Audi Q8 влітку відпочити в Туреччині, а в жовтні разом з коханкою злітати на два тижні на острів Балі.
Так, дотримуючись принципу «нікого не бійся» і, як нам здається, досить цинічно, Микола висвітлює всі події свого життя з 2018 року в соціальних мережах.
Дійсно, з такими витратами працею можна знайти зайві 5000 гривень на дитину. Мабуть тому Микола вказує, що на лижах в Австрії, на Range Rover у Великобританії і з коханкою на Балі «перетинав кордон України в робочих цілях і за наказами роботодавця».
Завдяки вмілим маніпуляціям у вересні і грудні 2018 року Миколу виграє цивільні суперечки у Катерини. Рішенням суду установленс виплату аліментів на дитину в розмірі 5000 грн - тобто менше 150 євро.
Видання наводить витяг з рішення:
«З огляду на встановлені обставини справи, суд прийшов до висновку, що аліменти в розмірі 5000 грн на кожну дитину є оптимальним розміром аліментів, що підлягають стягненню з відповідача, оскільки відповідає гарантованому розміром аліментів і не є таким, що порушує права платника аліментів.
Стягнення суми аліментів у більшому розмірі призведе до порушення прав відповідача, оскільки буде перевищувати 50% його доходів. Доказів про наявність у відповідача інших доходів за станом на день розгляду справи в суді не встановлено ».
Можна припустити, що саме завдяки таким людям в Україні і процвітає корупція. Адже якщо Микола Романьок так категорично економить на власних дітях, то чи варто дивуватися, що він їх може відбирати і у Центру дитячої кардіохірургії?
Редакція «СтопКора» вражена цинічністю фігурантів цієї справи і буде уважно стежити за подальшим ходом розслідувань у кримінальних провадежннях.