Журналісти оприлюднили результати розслідування, а Нацполіція відкрила кримінальне провадження

З отриманих матеріалів випливає, що так звані «винагороди» платили як готівкою, так і за безготівковим розрахунком на рахунки туристичних фірм, надавали елітними будівельними матеріалами, люксовою побутовою технікою, а також сертифікатами мереж «Сільпо» і «Гудвайн».



Багато що платили за безготівковим розрахунком з рахунку ТОВ «Архімед Медікал» або ФОП-сателітів, які використовувалися для мінімізації оподаткування. Довести одержання неправомірної вигоди, якщо до неї веде такий «безготівковий» шлях в банківській системі, нескладно.



На підставі отриманих матеріалів восени 2020 року було розпочато нове кримінальне провадження №5202000000000457 по ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ст.369-2 (зловживання впливом) КК.



У разі доведення провини в суді фігурантам «світить» до 15 років ув'язнення.

Подробиці схеми

Ймовірно, медичні представники «Архімед Медікал», діючи в інтересах бенефіціарів схеми - Романька Миколи Михайловича і Созанської Олександри Володимирівни, домовлялися з ключовими особами лікарень про те, що в технічне завдання тендера будуть вписані «унікальні» вимоги до продукції, тим самим виключаючи можливість участі інших компаній.



Далі на майданчику Prozorro оголошується публічний відкритий тендер, однак з «унікальним» ТЗ. На торги виходять дві компанії: «Архімед Медікал» і компанія-сателіт. Обидва учасники пропонують повністю ідентичний список продукції німецького виробника Paul Hartmann AG, а різниця в ціні тендерних пропозицій становить менше 1%.

Компанія-сателіт є, швидше за все, чисто технічним конкурентом, необхідним для створення ілюзії торгів і дотримання вимог Закону «Про державні закупівлі». Нагадаємо, що єдиним дистриб'ютором медичних виробів Paul Hartmann AG в Україні є саме «Архімед Медікал».



Ось лише один приклад того, як це реалізовано. Уважно подивіться на технічне завдання тендера ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-07-002017-b, який відбувся в квітні 2020 року.

Очевидно, що кольори бандажів не мають ніякого медичного сенсу, не можуть впливати на ефективність лікування і не повинні бути включені в завдання. Але, як ми вже писали вище, така «пропис» дуже зручно відсікає продукцію всіх інших виробників, бинти яких не мають такого забарвлення.



Така дешева, але ефективна виверт дозволяє уникнути конкуренції і продавати вироби за завищеними цінами. І зрозуміло, в завищений прайс вже закладений «інтерес» посадової осіб.



Незважаючи на те, що бинти, бандажі, пов'язки та інші перев'язувальні матеріали закуповують практично всі медичні установи в Україні, «Архімед Медікал» бере участь тільки в точкових тендерах, де доріжка до успіху вже прокладена, а результат - заздалегідь відомий.



Нагадаємо, раніше «СтопКор» вже неодноразово писав про корупційні схеми «Архімед Медікал» при реалізації медичних виробів за бюджетні кошти.



Ці публікації привернули увагу правоохоронних органів, і кількість публічних тендерів за участю «Архімед Медікал» на час різко скоротилася. Однак уже через пару місяців в тендерах почали знову з'являтися «прописи».



Цікаво, що «Архімед Медікал» навіть подав судові позови до "Стопкору", які в травні 2020 року з тріском програв.

Організатори та учасники

Слідство ведеться відносно більше 20 фігурантів - це керівники і рядові співробітники ТОВ «Архімед Медікал», які отримували премії за кожен організований і проведений так званий «проект», а також посадові особи медичних установ. Наприклад, ймовірним організатором і керівником злочинної групи видається Микола Романьок.



Як свідчать отримані слідством матеріали для систематизації корупції в «Архімед Медікал» навіть була розроблена внутрішня класифікація чиновників і установ, побудована на кількості тендерів і частоті призначення медичним персоналом продукції Paul Hartmann. Наприклад, Українська науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України та його ключових осіб присвоєна «категорія А».



У листуванні співробітників серед посадових осіб «категорії А» зазначено:



● Свиридов Н.І. , завідувач відділенням діабетичної стопи Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ Укрголовний лікар Міської шкірно-венерологічної лікарні;

● Горобейко М.Б. , голова тендерного комітету Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України;

● Костильов М.В. , голова тендерного комітету НДІ хірургії та трансплантології ім. Шалімова;

● Яцик В.А., заступник головного лікаря з хірургічної допомоги НДІ нейрохірургії ім. Ромоданова;

● Бебешко О.В., голова тендерного комітету Охматдит;

● Сиряченко В.Г., начмед по хірургії Київської міської клінічної лікарні №8;

● Міхнушева А.С., начмед по хірургії, завідувач відділенням гнійної хірургії Київської міської клінічної лікарні №1;

● Лобанов Г.Ф. , головний дерматовенеролог Київської області.



Брали участь зазначені особи в корупційних схемах з тендерами «Архімед Медікал» - покаже слідство.



Судячи з реєстру досудових розслідувань, ймовірний організатор схем Романьок Микола Михайлович фігурує і в інших виробництвах Національної поліції України: №12018100100012103 по ст.191 ч.3 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та №12018100100012098 по ст.364 - 1 ч.1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми».



Видання знало більше про цю людину і ситуація для нього стала ясніше.

У соцмережах Микола Романьок має ім'я «нікого не бійся», що, мабуть, відповідає його відношенню до закону. Незважаючи на такий псевдонім, за анкетою в фейсбуці пан Романьок створює враження добропорядного глави сім'ї та люблячого батька, успішного бізнесмена: фотографії з дружиною і дітьми чергуються з мотиваційними текстами на бізнес-теми і міркування про політику.

Однак насправді все зовсім інакше.



На початку 2018 року дружина Миколи Катерина подала на розлучення і про стягнення аліментів. В її позовній заяві описується, що Микола залишив дружину і двох дітей 3 і 6 років без засобів, не бере участі в їх забезпеченні, однак користується дорогим автомобілем, який переоформив на третю особу, дозволяє собі протягом року неодноразово подорожувати по світу, відвідував кулінарні курси , має дорогий мобільний телефон і дорогий одяг.



Мабуть, передбачаючи судовий спір з дружиною, ще до позову Микола замів сліди: права власності на автомобіль BMW 4, квартиру і компанії дійсно були переоформлені на батька і родичів, а в листопаді 2017 року було закритий СПД.



В процесі слухань, з лютого по грудень 2018 року, Микола наводить аргументи для суду про те, що не в змозі платити аліменти в розмірі 20 000 гривень в зв'язку з важким фінансовим становищем, і вважає справедливою і достатньою сумою 10 000 гривень на обох дітей.



У той час, як Катерина після двох послідовних декретів збирала аргументи, Микола, судячи з його публікацій в соцмережах, встигає відпочити на одному з найдорожчих курортів Австрії, проїхати на орендованому Range Rover Великобританією і Шотландією, продати переоформлений BMW і взяти в лізинг новий Audi Q8 влітку відпочити в Туреччині, а в жовтні разом з коханкою злітати на два тижні на острів Балі.



Так, дотримуючись принципу «нікого не бійся» і, як нам здається, досить цинічно, Микола висвітлює всі події свого життя з 2018 року в соціальних мережах.

Дійсно, з такими витратами працею можна знайти зайві 5000 гривень на дитину. Мабуть тому Микола вказує, що на лижах в Австрії, на Range Rover у Великобританії і з коханкою на Балі «перетинав кордон України в робочих цілях і за наказами роботодавця».



Завдяки вмілим маніпуляціям у вересні і грудні 2018 року Миколу виграє цивільні суперечки у Катерини. Рішенням суду установленс виплату аліментів на дитину в розмірі 5000 грн - тобто менше 150 євро.

Видання наводить витяг з рішення:



«З огляду на встановлені обставини справи, суд прийшов до висновку, що аліменти в розмірі 5000 грн на кожну дитину є оптимальним розміром аліментів, що підлягають стягненню з відповідача, оскільки відповідає гарантованому розміром аліментів і не є таким, що порушує права платника аліментів.



Стягнення суми аліментів у більшому розмірі призведе до порушення прав відповідача, оскільки буде перевищувати 50% його доходів. Доказів про наявність у відповідача інших доходів за станом на день розгляду справи в суді не встановлено ».



Можна припустити, що саме завдяки таким людям в Україні і процвітає корупція. Адже якщо Микола Романьок так категорично економить на власних дітях, то чи варто дивуватися, що він їх може відбирати і у Центру дитячої кардіохірургії?



Редакція «СтопКора» вражена цинічністю фігурантів цієї справи і буде уважно стежити за подальшим ходом розслідувань у кримінальних провадежннях.