Самая острая, самая неотложная сегодня реформа в Украине - это реформа судейского корпуса. Но пока мантию судьи будут носить такие люди, как бывший глава Индустриального районного суда Днепра Геннадий Кухтин, никто не поверит в то, что реформа осуществилась. Ну, или хотя бы началась.

До сих пор в Днепре хорошо помнят фамилию бывшего главы Индустриального районного суда Днепра Геннадия Кухтина, который имел свой «интерес» от каждого дела. Этот суд в народе даже прозвали «кухтинским» за издевательство над правосудием, пишет Багнет.

Вот что писали о нем те, кому Кухтин выносил решения

Недавно президент Владимир Зеленский заговорил о необходимости провести реформу в судах. Если Украина это сделает, то может рассчитывать на деньги от МВФ, которые очень пригодятся уже осенью – когда придет время рассчитываться по госдолгу. Но так ли легко выполнить то, о чем говорит уже не первый гарант Конституции?

Судейская каста – это закрытый клуб, в котором каждый живет по законам стаи. При Януковиче были известны расценки, по которым новый судья начинал работу даже в районных судах только после «взноса в благотворительный фонд». Днепр в этом плане выделяется особо – чего стоит заявление главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, который, работая в Днепре, жаловался на низкие «доходы».

Кухтин был главой суда незаконно

Право судить бессрочно можно получить один раз, а вот быть главой суда можно только пять лет. Потом каждое следующее назначение должно проходить после согласования с Советом судей и после утверждения Высшего совета правосудия (раньше было другое название - Высший совет юстиции).

В 2009 году СМИ писали, что по Геннадию Кухтину в Киев ушел на согласование фальшивый документ. Якобы во время обсуждения в Днепре Кухтин был на отдыхе за границей, и в ответ на депутатский запрос в региональном совете судей сообщили: «Вопрос о согласовании назначения Кухтина Геннадия Алексеевича председателем Индустриального районного суда Днепропетровска Советом судей Днепропетровской области не рассматривался».

Несмотря на это, Кухтин продолжал быть главой суда. Но к осени 2012 года стало понятно, что кресло под ним зашаталось. Против Кухтина открыто выступил глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко и очередное назначение на должность сорвалось.

В отместку Кухтин не пожалел за деньги опубликовать заказные материалы о том, как Колесниченко настаивал на трудоустройстве своих кадров, а Кухтин – герой на белом коне, который защищает закон!

Люстрации не избежать

Кухтина смогли снять с должности только в июне 2014 года. Причем сделали это его подчиненные - 8 судей Индустриального районного суда единогласно высказали ему недоверие.

По неизвестным причинам, Кухтин отказался присутствовать при этом, хотя мог бы узнать много нового о себе: судей как прорвало, и они высказали немало претензий в адрес своего бывшего руководителя. Хотя в своих проплаченных публикациях Кухтин рассказывал как все в его вотчине благополучно, и его суд растет и развивается.

Председателем стал Юрий Шофаренко из Крыма, который руководит судом до сих пор. Почему-то после этих событий уже рядовой судья Кухтин «поломался»: отпуск, больничный, курсы повышения квалификации позволяли ему пропускать судебные заседания и затягивать рассмотрение дел. Но Высший совет правосудия не увидел в таком отношении к работе ничего плохого.

Интересно, а что в Киеве скажут о том, сколько всего Кухтин оформил на своих родных и не указал в декларации? Например, про Порш и Мерседес Бенц, которые судья оформил на своего 80-летнего отца.