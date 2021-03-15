Что такое проблема зависимого пути в экономической сфере и как от этого зависит государственное развитие, рассказал в программе «Романенко. Беседы» социальный и политический философ Владимир Шимальський, а также объяснил, почему без высокого уровня демократических институтов рост экономики невозможен.

Шимальський рассказал, что анализ данных валового продукта на каждого жителя страны за 2 века показал два курса, по которым может идти страна. Первый - это медленное движение вдоль траектории, а второй - набрать свою траекторию и подниматься вверх. Так возникло экономическое понятие колеи зависимости.

«175 стран ползет, а 25 стран идут вверх, как будто они переходят на новую космическую скорость», - конкретизирует он данные исследования. Рывок за 2 века произошел, как поясняет эксперт, благодаря функционированию новых структур. Шимальський объясняет, что особенно с середины 20 века созданные при капитализме институты продемонстрировали значительное развитие в социокультурном плане, создали новые матрицы, что и привело к всплеску в экономике. Также не подтвердилась мысль, что при демократической системе высокого уровня невозможен упадок экономики, пример этому - Китай и его сегодняшнее развитие.

Самым ярким примером этого является, конечно, Япония, которая после окончания Второй мировой взяла другой курс развития, изменив социокультурную матрицу. Например, Владимир Шимальський говорит о работе «Хризантема и меч», которую вместе исполнили японские и американские ученые еще в течение войны. Здесь происходит переоценка идеалов и приоритетов, в частности статус императора: отвергли его божественное происхождение и признали человеческую природу.

Вспоминает политолог и о дискуссии по поводу отказа от иероглифов, которая состоялась в японской среде в прошлом веке. «Они хотят создать новую идентичность, потому что это их держит в этой колеи, при всем при том, как они развиты», - объясняет он.

Напоминаем, Толкачев назвал причины экономических кризисов 2008 и 2014 годов .