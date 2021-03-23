Виталий МАЛАХОВ

Директор-художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле. Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году?: В принципе главное событие 2020 года – это пандемия, которая изменила психологию человечества, открыла новые формы. Потому вторым событием могу назвать начало строительства летней площадки театра, где уже в апреле этого года хотим возобновить спектакль «Сон в летнюю ночь» Шекспира, я давно хотел открыть такую сцену, но поиск новых форм, пространства на свежем воздухе, в связи с эпидемией стал катализатором. Третье – это, пожалуй, получение разрешение на постановку «Марсианских хроник» от правообладателей Рея Бредбери и на два произведения Стивена Кинга «Вознесение» и «Мизери». Очень рад, что впервые в Украине они будут поставлены именно в Театре на Подоле.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели?: Это слова известной молитвы о душевном покое: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество - изменять то, что могу, и мудрость - всегда отличать одно от другого».

Или еще одна молитва Экзюпери, которая начинается словами «Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов».

Кем Вы мечтали стать в детстве? Ученым физиком. До сих пор люблю разные конструкции и механизмы, полеты, космос. Выписывал даже журналы «Наука и жизнь», «Техника – молодежи».

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Это летняя площадка. Как раз работаю над ней.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех… Это чтобы мои покойные родители мною гордились, нравиться самому себе.

Ваш любимый афоризм? Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили.

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов? Своего отца.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? Артисты :)

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? Когда вкладываешь душу в то, что делаешь. Независимо от того, чем ты занимаешься. Кто-то из великих сказал, что в хорошем борще искусства больше, чем в плохо написанной картине.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в умении быть счастливым.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... лягу спать».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Состоявшимся людям, которые продолжают искать и развиваться.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Неумение говорить «нет».

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Многие блюда, которые готовила моя жена.

Есть ли у Вас любимая книга? Их несколько. Но, конечно, это пьесы Шекспира. Книги Валерия Сановича Шевчука. И еще есть одна книга Алана Маршала «Я умею прыгать через лужи».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Шекспиром, Эйнштейном, Сковородой.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Киев и так чудесен.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Новая Планета :)

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? В Театр на Подоле.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Достижение – мои внуки, они славные, собаки – всех, кого я приручил :) Ошибка – то, что я бываю самонадеян. Слишком.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Ставить спектакли. Репетиция – любовь моя.

Богдан СТРУТИНСКИЙ

Генеральный директор-художественный руководитель ТВЗК «Киевский национальный академический театр оперетты». Народный артист Украины». Полный кавалер орденов «За заслуги», Святого Владимира и «Знак почета».

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году?: Нам удалось начать и сделать реконструкцию и реставрацию главного зала и сцены Национальной оперетты Украины. Сохранили коллектив несмотря на все вызовы 2020 года.

Ваш жизненный девиз? Меня можно убить, но не сломать. Верить в себя при любых обстоятельствах и в то дело, которое ты делаешь. Формула успеха - 90% работы и вера в себя, а также вера в свой коллектив

Кем Вы мечтали стать в детстве? Хирургом, пока не попал в больницу и не увидел, какова работа врачей в действительности, а не в моем воображении.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Построить Мюзик Холл в Украине, а также завершить реконструкцию Национальной оперетты Украины вместе с 2 очередю, построив дополнительные помещения, где будут размещаться большие репетиционные залы и мощные производственные цеха.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех - это большая ответственность. Успех не приходит просто так. Это ежедневная кропотливая работа.

Ваш любимый афоризм? «Отсутствие плана - это запланированный провал».

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов? Леонардо да Винчи.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? Перфекционизм - это 100%. А если в профессии руководителя, то это эмоциональность.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? Творчество становится искусством, когда ты стоишь перед картиной и забываешь, где ты есть, или когда смотришь фильм или слушаешь тембр актера и забываешь о времени. Любое художественное произведение, которое оставляет след в душе - это уже художественная вещь. Умение поставить такой акцент, который затронет тебя, когда ты не анализируешь, а просто восхищаешься - это и есть искусство. Искусство - это то, что заполняет человека.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в счастье. А если в деньгах, то деньги дают свободу реализовать мечты - путешествовать, открывать новое, обогащаться на новые эмоции и впечатления.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... И у меня будет две точки опоры. И я построю театр».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Когда начинаю анализировать нынешнюю ситуацию во время кононавирусу, то завидую руководителям европейских театров, имеющих поддержку государства на содержание и развитие театров.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Разве у меня есть недостатки? ;) Эмоциональность.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? МАМИНЫ вареники с капустой и голубцы с картофелем.

Есть ли у Вас любимая книга? Габриэль Гарсиа Маркес «100 лет одиночества» и Наполеон Хилл «16 законов успеха».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Сикорский, Медичи.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Чудо света Наверное, никакое. Все чудеса света, которые мы знаем, неразрывно связаны с теми местами, где были сознаны. А у Киева есть свои чудеса – и архитектурные, и природные. И для меня их присутствие в Киеве более значимо, чем пирамиды, Мачу-Пикчу или Великая китайская стена. У нас есть София, есть киевские горы, есть Лавра. А еще у каждого есть свое особое место, которое для него, и только дня него и есть чудом света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Планера Оперетты.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Однозначно - это Карпаты, Крым, Херсонские степи и конечно же Хортица.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Все мои достижения еще впереди, как и ошибки.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Путешествия - посещение галерей, музеев, театров, а также верховая езда и картинг.

Анжелина ШВАЧКА

Ведущий мастер сцены в Национальной опере Украины. Лауреат премии им. Тараса Шевченко. Народная артистка Украины. Кавалересса ордена «Звезда Италии». Доцент.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году?: Я не очень люблю говорить о своих достижениях, как человек достаточно скромный и фанатичный в своём деле. Предпочитаю, чтобы обо мне говорили люди, которые бок-о-бок со мной работают на одной сцене и знают меня как певицу, преподавателя и художницу. А три главных события в 2020 году, на мой взгляд это то, что мы полностью возобновили работу нашего театра.

У меня появился новый творческий статус - художница-маринистка, при том, что я впервые в жизни год назад взяла в руки кисть.

Я по единогласному решению нашей кафедры стала и.о.доцента, приложив к этому немало усилий в прошлом году. (Вышло несколько вокальных сборников с моими статьями).

Ваш жизненный девиз? «Делай то, что должен и будь, что будет» (Марк Аврелий).

Кем Вы мечтали стать в детстве? Странный вопрос! В моём детстве все хотели быть космонавтами! Я в том числе! Это уже потом, лет в 10 где-то меня осенило. Я поняла, что моя жить будет навсегда связана с пением.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Моя мечта - чтобы как можно больше людей любило оперное искусство! Я совершенно уверена в том, если человек постоянно ходит в Оперный театр и любит оперу всем сердцем, он никогда не совершит серьёзного преступления!

Быть сегодня успешным – это… Если говорит о сегодняшнем дне, на мой взгляд это - быть здоровым! А ещё - это оставаться самой собой! Не изменять себе и своим принципам. Вот эти качества у меня напрямую связаны с успехом! Оставаться ЧЕЛОВЕКОМ в первую очередь и развивать в себе лучшее - любовь к людям, порядочность, посвятить себя служению людям и воспитанию детей.

Ваш любимый афоризм? В темные времена всегда лучше видно светлых людей.

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов? Для меня это - Ньютон. По моему мнению он наиболее оказал влияние на нашу цивилизацию.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? ПЕРФЕКЦИОНИЗМ.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? Творчество превращается в искусство лишь в том случае, когда в него вкладывают более глубокие гуманистические идеи и самоотверженный труд. Тогда это становится настоящим мастерством.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Для меня счастье в моих детях... А деньги мне нужны для того, чтобы у меня была возможность купить им то, о чем я мечтала в своём детстве! И гораздо больше... А ещё в возможности путешествовать!

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... возьму до-бекар третьей октавы».

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Прокрастинация!

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет? Вареники с вишнями (именно на пару). Это блюдо моего детства. Оно всегда переносит меня в дом моей мамы. Это было у нас праздничное, любимое блюдо!

А если повара надумают сделать что-то эдакое в мою честь, это будет наверняка пироженко «Карменсита»! Опасное (с красным перцем) и калорийное!

Есть ли у Вас любимая книга? Любимая книга Эрнест Хемингуэй «Старик и Море». Никогда не надоест перечитывать!

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Наполеон Бонапарт. Думаю, если бы мы встретились, история пошла бы немного другим путём!

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Я бы перенесла сюда «Висячие Сады Семирамиды». Для меня Киев это - город-сад, и я бы хотела сделать его ещё более прекрасным и зелёным!

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Называла бы планету «Зоря Любви» - для меня это чувство такое же непостижимое и бесконечное, как звездное небо!

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Президента Америки я бы повезла на «Тарасову Гору»! Там сплетены навеки воедино величие нашего национального духа и прекрасной природы Украины. А уж потом, после чарки с хреновухой, всенепременно в Нашу Национальную Оперу! Это вообще маст хэв!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мое главное достижение в том, что я имею возможность петь на главной и любимой сцене нашей страны. А ошибок я не совершала. У меня был только опыт, который всегда важен.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Рыбалка - лучший отдых! А ещё появилось совсем недавно хобби, которое пытается перерасти в нечто большее - живопись. Я - художница - маринистка. За мольбертом я отдыхаю душой и мыслями!