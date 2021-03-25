В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №34. Наташа КОРОЛЕВА

Киевская королева желтых тюльпанов

Страстная, энергичная и зажигательная. А еще – лиричная, нежная и проникновенная. Она всегда разная, неожиданная и при этом искренняя – неповторимая певица Наташа Королева. Невероятно, но уже более 30 лет повелительница песенных хитов родом из Киева радует слушателей яркими композициями, неисчерпаемым позитивом и оптимизмом, динамикой и пластикой движений.

«Невозможно оторваться. Это просто подарок природы: внешность, голос, артистичность, харизма и какой-то особый украинский характер », – огромное количество таких отзывов можно найти в соцсетях, где выложены песни Королевой. Настоящая народная любимица, Наташа остается символом юности для целого поколения поклонников, которые до сих пор с ностальгией вспоминают проникновенные и полные светлой печали строки:

Мой киевский мальчишка, где ты, где ты,

Ведь в жизни ничего грустнее нету,

Чем понимать, что в прошлом все осталось,

Когда я для тебя улыбалась.

Как много лет назад, поклонники и сегодня с нетерпением ждут встречи с непревзойденной артисткой. Они знают, что концерты Наташи Королевой – это всегда знак качества: живой звук, потрясающее световое шоу, красочные образы, и, конечно, замечательные песни, наполненные светом и добром.

...Родилась будущая звезда в Киеве, в творческой семье. Ее отец – Владимир Архипович Порывай, был руководителем академического хора, а мать, Людмила Ивановна – профессор, заслуженная артистка Украины – дирижером хоровой капеллы «Світоч». Свою музыкальную карьеру Наталья начала очень рано: в 3-летнем возрасте она вместе с Большим хором радио и телевидения Украины исполнила песню «Крейсер Аврора». Когда Наталье было семь, ее отдали в хореографическую студию народного танца при хоре имени Веревки. Кроме этого родители отдали свою одаренную дочь в музыкальную школу по классу фортепиано. В 12 лет на фестивале детской песни Наталья познакомилась с известным украинским композитором-песенником Владимиром Быстряковым. Его песни «Куда уехал цирк», «Мир без чудес» и другие в исполнении юной артистки быстро сделали ее популярной. Девочку стали приглашать на детские праздники, городские конкурсы, новогодние елки и другие мероприятия. Наталья часто выступала, набиралась опыта, росла ее уверенность в себе.

В начале 1987 года юная исполнительница стала дипломанткой конкурса «Золотой Камертон», в котором принимала участие в качестве солистки киевской группы «Мираж». В этом же году композитор Александр Спаринский написал для нее детский мюзикл «В стране детей», в котором она с успехом исполнила главную роль. Весной состоялась первая в жизни Натальи съемка на Центральном телевидении в известной на всю страну программе «Шире круг». Очень важной для будущей звезды стало участие в творческом конкурсе, который состоялся в городе Евпатория. И хотя Наталья не заняла призового места, именно в этот день она получила путевку в будущее. Легендарная Марта Могилевская, которая на тот момент была музыкальным редактором Центрального телевидения, заинтересовалась одаренной исполнительницей и вернулась в Москву с аудикассетой ее песен. Впоследствии этот эпизод станет поводом к кардинальным изменениям в творческой биографии певицы.

Разносторонняя творческая личность, Наталья попробовала себя и в роли ведущей: вела программу «Киевская красавица», Международный чемпионат по художественной гимнастике и т.д. Вскоре юная артистка решает поступить в киевское эстрадно-цирковое училище, но из-за ее популярности и большой занятости приемная комиссия отказала ей в поступлении. Но девушка не сдалась, и в итоге все-же стала студенткой по специальности «эстрадный вокал».

В 1989 году артистка блестяще выступила в качестве солистки детской рок-оперы «Дитя мира». Летом вместе с коллективом состоялись ее гастроли в Соединенные Штаты Америки. После успешных выступлений талантливой девушке предложили обучение в Истменовской школе музыки при элитном университете Рочестера. Но одновременно ей делает предложения Москва: сотрудники Марты Могилевской предлагают Наталье прослушивание у популярного композитора и продюсера Игоря Николаева. Наталья выбирает второй вариант и ... выигрывает конкурс среди трех претенденток! С легкой руки продюсера появляется красивый сценический псевдоним Натальи - «Наташа Королева» (к этому времени она выступала под своей фамилией «Порывай»). Специально для своей подопечной Игорь пишет песню «Желтые тюльпаны», которая быстро выводит молодую артистку на пик популярности, а впоследствии становится ее визитной карточкой.

Жёлтые тюльпаны,

вестники разлуки,

цвета запоздалой

утренней звезды, утренней звезды.

Жёлтые тюльпаны

помнят твои руки,

помнят твои губы,

строгие цветы, строгие цветы.

Поклонники были в восторге. Даже сейчас в соцсетях, где выложена эта песня, можно найти такие отзывы: «Ну как можно быть такой артистичной? Она неповторима. Чувствует себя на сцене, как рыба в воде. Спасибо Николаеву, открывшему этот бриллиант».

И действительно, Наташа Королева очень выделялась на фоне эстрадных исполнителей тех лет. Она обладала какой-то особой привлекательностью, что буквально сводило публику с ума. Неудивительно, что обаятельная и красивая артистка с почти незаметным украинским акцентом, быстро становится известной. Вскоре выходит первый альбом исполнительницы с таким же названием - «Желтые тюльпаны». Песни «Серые глаза», «Под летним дождем», «Первый поцелуй, первая печаль», «Почему умирает любовь» и другие из ее репертуара собирают полные залы и стадионы, поклонники засыпают свою любимицу цветами и подарками. Понравилась публике и песня «Котенок», которую Игорь Николаев и Наташа Королева спели дуэтом. Ну, а хит «Желтые тюльпаны» впервые вывел Королеву в финал популярного фестиваля «Песня года».

В этот период раскрылся не только певческий, но и поэтический талант Наташи. Долгое время она просила И.Николаева написать для нее песню про лебедей. Но тексты, которые он предлагал певице, ее не устраивали. Тогда Наташа сама написала слова к песне «Синие лебеди». С этого момента она стала сама писать стихи к некоторым своим музыкальным произведениям.

В 1992 году Игорь Николаев записал с Королевой совместную композицию «Дельфин и русалка», что еще больше разожгло интерес к их творчеству. Вскоре с одноименной программой они отправляются в гастрольный тур по России. На их концерты приходят тысячи слушателей, которые в полном восторге от яркого звездного тандема. Окрыленные успехом и бешенной популярностью, Наташа и Игорь едут в зарубежные туры. Полные залы и громкие аплодисменты теперь сопровождают их выступления в Соединенных Штатах Америки, Германии и Израиле.

Следующим, уже сольным сборником Наташи Королевой стал альбом под названием «Конфетти». Одна песня из этого сборника - «Маленькая страна» стала настоящим хитом. Ее на долгие годы полюбили как взрослые, так и дети, ведь в ней речь шла о сказке, чудесах, беззаботном детстве. Вскоре эту добрую и светлую песню знали не только на территории СНГ, но и за рубежом.

Вскоре певица, которая всегда любила осваивать новое, решила попробовать себя в амплуа актрисы. На съемках фильма «Старые песни о главном» ее коллегами на съемочной площадке стали популярные исполнительницы Лада Дэнс и Алена Апина. В дальнейшем Наташа снялась в следующих трех частях мюзикла, спев в дуэте со звездным певцом Крисом Норманом, а также с популярным актером Александром Цекало.

В последующие годы выходят новые альбомы певицы: «Осколки прошлого», «Сердце», «Веришь или нет» и «Рай, где ты». Одновременно артистка занималась съемками видеоклипов к своим песням, которых было выпущено около тринадцати. В последнем из них «Стояла и плакала» артистка поразила поклонников новым лирико-драматическим образом. В 2015 году вышел альбом певицы «Магия Л ...».

Яркая и неповторимая исполнительница продолжает творческую карьеру: она записывает новые синглы, экспериментирует, ищет интересные образы. Популярными стали ее последние композиции – «Время-река», «Главная любовь», «Абрикосовый сны», «Венецианская осень», «Не говори«нет», «Я устала».

Как и на пике популярности, поклонники следят за творчеством звезды, выражая ей слова благодарности и любви на концертах, а также в комментариях на Ютюбе:

«Нереальная, душевная, лучшая из всех! Уже 30 лет люблю и восхищаюсь!»

«В течение многих лет, именно ты и твое искусство спасает меня от отчаяния! Спасибо тебе искренне».

Мой любимый позитивчик! Радуй нас и дальше».

«Неповторимая! Спасибо, Наташка, – за то, что ты есть!»

В 2012 году певица, телеведущая, киноактриса Наташа Королева стала обладателем престижной Международной премии в области культуры и искусства общенациональной программы «Человек года». С большой радостью артистка приехала в родной Киев, где прошли ее детские и юношеские годы и с которым ее связывают самые теплые воспоминания. На сцене национального Дворца «Украина» почетную статуэтку «Прометей-престиж» ей вручили легендарные спортсмены – Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин. Выдающийся футболист отметил, что ему особенно приятно награждать талантливую артистку, которая является коренной киевлянкой. Растроганная Наташа поблагодарила за награду, подчеркнув, что для нее она стала неожиданной, но очень важной и дорогой, поскольку присуждена на родине. Напоследок звезда вдохновенно исполнила песню «Твой мир», пожелав присутствующим «мира и гармонии в душах и сердцах».

...За годы своей творческой биографии выдающаяся певица Наташа Королева получила десятки премий и наград. Ее летящий звонкий голос, неповторимая украинская харизма, яркая внешность, выразительные голубые глаза и экспрессивная манера исполнения навсегда очаровали слушателей по всему миру. Многочисленная армия поклонников с интересом ждет новых концертов звезды, чтобы снова и снова насладиться особой душевной атмосферой, оригинальными композициями и постановками.

24 марта 2012 во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2011» выдающаяся певица Наташа Королева стала обладателем престижной Международной премии в области культуры и искусства.

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»





