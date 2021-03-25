В последние годы в Херсоне разные группы и кланы настолько обнаглели, что начали отжимать не только имущество простых граждан, но даже известных больших компаний. И все это – под носом у местных правоохранителей, которые, не только, как будто оглохли и ослепли, но и участвуют в этих схемах



Например, так называемая группа Игоря Рабинера, которая начав заниматься нелегальным игровым бизнесом, постепенно перешла к куда более серьезным делам. На счету у группы Игоря Рабинера несколько громких рейдерских атак в Херсонской области, пишет Антикор.

Совсем недавно местные СМИ писали о том, как группа Рабинера захватила отель Нариман в Геническе. При чем, если раньше эти люди предпочитали «работать через суды», пользуясь услугами «черных регистраторов», как это было с попыткой захвата известного пансионата PapaDeMore на Азовском море, то теперь они используют старый добрый метод силового физического захвата.



От мелких, по меркам мошенников, объектов, группа постепенно переходит к крупной рыбе. И целью атаки был избран некогда флагман промышленности Украины – Херсонский завод карданных валов.



Как украли завод?



Еще в 2019 году в херсонской прессе появилась информация, что принадлежащий корпорации «КРАЗ» завод, некогда флагман советской промышленности, был продан известной херсонской компании.

Как известно завод находился в процедуре банкротства. В ходе этого процесса он был оценен в 614 405 635 гривен и 29 копеек. И неожиданно для всех, осенью 2019 года завод был продан за смешные 11 796 587 гривен, через Украинскую универсальную биржу «Капитал».



Тогда журналисты выяснили, что арбитражный управляющий Артур Мегеря был давно знаком с «покупателями завода». Более того, они и их родственники совсем недавно были бизнес партнерами. Именно поэтому он «забыл» сообщить комитету кредиторов в деле о банкротстве о продаже имущественного комплекса. За копейки он пустил с молотка 12 га земли в центре Херсона и 2 пансионата на берегу Черного моря.



Кстати, об аукционе. Его проводили очень странно и без любого намека на конкурентность.



Сообщение о первом аукционе, согласно информации с сайта ВХСУ и МЮУ было опубликовано 10.10.2019р. (В период с 8-00 до 11-13 часа).



Учитывая условия проведения аукциона, размещенные там же на сайте, прием и подписание заявок осуществлялся в рабочие дни с 10 до 13 часов. Конечным сроком для подачи заявок было определено - 11 октября 2019 (13-00).



То есть, на регистрацию первого аукциона у потенциального покупателя было время только с 11:00 до 13:00 10 октября и с 10:00 до 13:00 часов 11 октября.



Учитывая, что имущество и имущественные права, которые предлагались к продаже на аукционе, находятся в Херсоне за 600 км. от Киева, то правила проведения первого аукциона делали невозможным участие любых потенциальных покупателей, которые за 3-5 часов должны были успеть подать соответствующую заявку и оплатить гарантийный взнос за участие в аукционе. Который, к слову, не состоялся.



Сообщение о повторных торгах было опубликовано 11 октября 2019 года. В промежуток времени с 14.01 до 16.40 часов, что сделало невозможным подачу заявок на участие в аукционе и уплату взноса. Дело в том, что 12, 13 и 14 октября были нерабочими днями, так что у потенциальных покупателей на подачу заявок повторного аукциона осталось только 15. И 16 октября (в период с 10:00 до 13:00) и 17 октября до 13:00 часов.



Согласитесь, сроки для многомиллионной покупки более чем сжатые.



И это даже если учесть, что арбитражный управляющий не имел права продавать весь имущественный комплекс целиком, так как такой практики вообще не существует.

Через ООО «Автоград Херсон» контроль над заводом захватила группа Игоря Рабинера, Алексея Панасюка и Валерия Боржкова за 2% от стартовой стоимости. При этом публично они объяснять эту покупку не стали, а в разговорах с потенциальными покупателями завода уверяли, что сделка прошла юридически чисто, без криминала и силовых акций, как обычно бывает с предприятиями-жертвами рейдеров.

Игорь Рабинер

И предлагали купить его по бросовой цене.



По этому факту полиция возбудила уголовное дело, подозревая, что арбитражный управляющий Мегеря вошел в сговор с некими неустановленными лицами и продал завод. Ниже мы расскажем об этих «неизвестных людях».

Артур Мегеря

Неустановленные полицией, но известные всему городу люди, после того, как завод никто не захотел купить, начали вырезать его на металлолом и вывозить дорогостоящие станки.



Этот промысел был прекращен только после того, как рабочие начали выходить на митинги и перекрывать проходную завода, а суд арестовал завод в рамках уголовного производства.



Зато полиция, пользуясь ослаблением внимания к делам на заводе, по-тихому закрыла уголовное производство. Следователь не нашел состава преступления ни в факте сговора арбитражного управляющего, ни в других мутных эпизодах этого дела.



Не нашел он также времени, чтобы оповестить о своем решении потерпевшую сторону - собственников разворованного завода, или их представителей. Зато о закрытии дела сразу же узнали представители ООО «Автоград-Херсон». Полицейские уведомили их о закрытии дела, при том, что в криминальном производстве эта компания и ее представители не являются сторонами.



Судя по данным портала Судебная власть Украины, представители Автограда сразу после хорошей для них новости, подали в суд ходатайство о снятии ареста с имущества завода.



3 января ходатайство следователя об аресте имущества завода карданных валов в уголовном производстве о незаконных действиях ликвидатора Мегери и «бизнесмена» Игоря Рабинера попало в Херсонский городской суд.



Нужно ли говорить, что судья Черныш в аресте завода поначалу отказала и, тем самым, дала рейдерам возможность и дальше грабить его? Позже арест все же удалось наложить, но часть станков на тот момент уже увезли в неизвестном направлении.



Уже в августе 2020 года Офис Генерального прокурора затребовал у херсонской полиции уголовное дело о рейдерском захвате Херсонского завода карданных валов, но это не помешало 2 сентября судье Херсонского городского суда Оксане Черныш снять арест с Херсонского завода карданных валов, который является спорным имуществом в рамках уголовного дела.



Судебные тяжбы: новые махинации



А 6 октября 2020 года судья Хозяйственного суда Херсонской области Татьяна Пинтелина отменила все меры обеспечения иска и ее поддержал одесский судья Биляновский.



Одиозная судья Пинтелина, против которой уже возбуждено одно уголовное дело по факту вынесения неправосудного решения по еще одному громкому рейдерскому делу, не увидела ничего странного в череде действий рейдерской группы Рабинера.



И аукцион ей нравился и участие в деле фирм, связанных с арбитражным управляющим. Как известно, журналисты давно выяснили, что арбитражный управляющий Мегеря был давно знаком с «покупателями завода». Более того, они и их родственники совсем недавно были бизнес партнерами.



4 июля 2019 года, еще перед торгами, житель Кривого Рога Атрур Мегеря стал соучредителем ООО «Финансовая компания «Финанс элит компани». Его партнерами в этой компании стали жители Херсона Ольга Панасюк и Марк Рабинер. Через пол года отец Марка Игорь Рабинер, и муж Ольги Алексей Панасюк и купили завод. Не у независимого арбитражного управляющего, а у де-юре бывшего бизнес партнера.



Вывели Мегерю из состава учредителей ООО только 11 сентября 2019 года.



Кстати, в состав учредителей этой компании эти люди входили через ООО «Финансовая компания «Прайм Кепитал».

Там учредителями также были известные нам Артур Мегера, Ольга Панасюк и Марк Рабинер. При чем, Артура Мегерю вывели из состава этого общества только 9 декабря 2019 года!



То есть, арбитражный управляющий Артур Мегеря был бизнес-партнером родственников покупателей завода в момент тайных торгов на малоизвестной бирже!



Но у судьи, почему-то, возникла другая мысль. То что жена соучредителя «компании-покупателя» завода была соучредителницей фирм с арбитражным управляющим судья назвала афактом… которого не существует.

Это гениальнейшее решение достойно войти в анналы решений, в которых мокрое называют белым, а черное сухим.



Далее дело попало в Юго-западный апелляционный хозяйственный суд, и тут началось что-то очень странное. Суд никак не мог начать слушать дело, так как искали нужную коллегию, способную принять нужное решение. Подтверждением является это решение суда. Автоматизированная система распределила это дело судьям Богатир К.В., Лавриненко Л.В. и Филинюк И.Г. далее, их сменили, так как они рассматривали ранее дело с участием Артура Мегери. А значит, могли быть заинтересованы.



Новые судьи Мышкина, Будишевская и Таран все никак не могли начать слушать дело так как начался сезон летних отпусков. И их тут же меняют на судей… Богатир, Лавриненко и Филинюк!



Очевидно, что эти судьи приняли нужное решение.



И конечно же, эти решения одиозной судьи Татьяны Пинтелиной и ее одесских коллег развязало руки делкам, которые тут же предложили вырезать завод на металл и вывозить станки. Кстати, это оборудование до последнего работало. На нем выполнялся военный заказ для «Укроборонпрома», сорванный захватом завода.



Сейчас ело находится в кассации по двум кассационным жалобам ЧАО «АвтоКраз». Дело попало к судье Сергею Жукову. На беду херсонских махинаторов, ведь этот судья считается светочем в вопросах процедур банротства, автором многих научных публикаций и знаковых судебных решений в сфере банкротства.



В данный момент дела пошли по большому кругу, и очевидно что будут попытки перераспределить их и забрать у Жукова, который, очевидно, не согласиться сказать на черное белое и оставить такие решения прошлых инстанций в силе.



Полиция и прокуратура – помощницы рейдеров



А что же полиция? Несколько раз доблестные стражи порядка закрывали уголовное производство при очевидных основаниях, и в конце концов похорони бы его, но приход нового руководства в прокуратуру Херсонской области изменил ситуацию.



Как стало известно от источников в правоохранительных органах Херсона, это дело сливалось при личном попустительстве главы ГУНП в Херсонской области Александра Прокудина и высшего руководство прокуратуры. Прокурор Кондюрин С.О лично ездил в генеральную прокуратуру и привозил из нее дело для судьи Черныш, чтобы та сняла арест именно до закрытия уголовного дела. В суде областная прокуратура активно поддерживала заявление ООО «Автоград Херсон» о снятии ареста с завода, выступая скорее адвокатами рейдеров, чем прокурорами.



Также прокуроры не мешали и утвердили оба постановления о закрытии дела.

Но юристам удалось заставить прокуратуру, в том числе и Генеральную, возобновит расследование.



Дело хоть и нехотя, продолжили расследовать. Вот только, больше это похоже на имитацию. Ведь полиция так и не получила подтверждение источника происхождения средств у обоих участников торгов и не проверила их на высоко вероятный антиконкурентный сговор.



А с этого стоило начинать. Если, конечно, коррумпированные судьи и правоохранители хотят помочь найти справедливость, а не играют на стороне рейдеров.