Жилой комплекс DIADANS

Девелоперский холдинг ENSO

Мехтиев Рамиль – CEO

Самые значительные события Вашей компании в 2020 году.

В этом году мы стали первым в Украине девелопером, который получил сертификат экологической безопасности BREEAM для объекта жилой недвижимости. До нас подобную сертификацию проходили только коммерческие здания. И, конечно, важным событием для нас стало номинирование на лучший «Жилой комплекс года» XХV общенациональной программы «Человек года-2020».

История создания вашого ЖК? Мы просто были внимательны к мелочам, составляющих единое целое ;)

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность? Создавая ЖК DIADANS, мы сосредоточились на одном из направлений корпоративной социальной ответственности ENSO. Это − зеленые стандарты строительства. В своей деятельности мы стремимся максимально снизить влияние наших жилых комплексов на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла зданий.

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран? ЖК DIADANS возводился в соответствии с международными стандартами экологической безопасности BREEAM. А это − энергоэффективность, безопасность жизнедеятельности, утилизация отходов, водоснабжение, эффективное управление застраиваемой территорией и еще пять пунктов, которые охватывают все аспекты строительства и дальнейшей эксплуатации дома.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов? Одну из лучших в своем сегменте рынка. ЖК DIADANS разделен на четыре зоны. Деловая и праздничная − это первый уровень, который принимает основной поток людей. Зона семейного отдыха расположена во внутреннем закрытом дворе без автомобилей. И lounge зона, представляющая собой ряд уютных мест для отдыха.

Почему покупатель выбирает вас? Потому что мы заботимся о нем. ENSO − первый и пока единственный в Украине девелопер, который строит жилую недвижимость в соответствии с международными экологическими стандартами.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Воспринимать кризис как вызов, а вызов – как источник развития. Видеть суть вещей, отсекая всё наносное. Объединять единомышленников. Выбирать свой путь.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести». Не лгать. Не предавать. В каждом уважать личность. Быть ответственным за свои действия. Помнить о том, зачем мы пришли в этот мир.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Создать продукт, выходящий за рамки обыденного, разрывающий устоявшиеся шаблоны, и предложить его людям – для их счастливой и комфортной жизни.

Быть сегодня успешным – это… «Успех» – это от слова «успел». «Успешный» – тот, кто успевает в своей жизни многое. Я стараюсь успевать – и в бизнесе, и в семейной жизни, и в самосовершенствовании.

Ваш любимый афоризм? Микеланджело Буонарроти: «Внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь».

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании? Стив Джобс.

Благодаря чему ваш ЖК получил эту награду? Забота о здоровье, комфорте и безопасности клиентов. Забота, возведённая в высшую степень.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... построю город мечты – город, в котором будет комфортно и удобно жить людям в гармонии с природой».

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Сыграть в футбол вместе со своим сыном и отцом в одной команде.

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства? Безусловно. И, уверен, они также будут самым высоким образом оценены нашими клиентами и признаны профессиональным сообществом.

Жилой комплекс Paradise Avenue

Компания-застройщик ZIM Group

Самые значительные события Вашей компании в 2020 году. Одним из наиболее значимых достижений 2020-го года стала награда Paradise Avenue на международном конкурсе International Property Awards и признание мировыми экспертами отрасли. Судьбоносной для проекта стала номинация Mixed Use Development, подтверждающая правильность выбора его одноименной концепции и ее успешной реализации.

В целом год был наполнен важными событиями, среди которых введение в эксплуатацию первой очереди строительства (дома №1-5), успешный старт третьей очереди строительства (дом №7), открытие новой большой детской площадки на территории, а также завершение значительной части инженерных работ по созданию озера.

История создания (идея создания) вашего ЖК? Жилой комплекс Paradise Avenue был создан под вдохновением от идеи создания “города в городе”, который будет качественно отличаться от других украинских аналогов особенностями своей концепции. Прежде всего воплощением Mixed Use Development, где территория жилого комплекса является одним из его главных преимуществ. Со множествами интересными местами для отдыха, главным украшением и рекреационной локацией – большим искусственным озером, развитой внутренней инфраструктурой.

Особое внимание стоит уделить идее создания эпицентра активной жизни жилого комплекса и его главной изюминке – живописному озеру, реализованому специально для незабываемого отдыха жителей. На его берегу будет соединено множество локаций для отдыха взрослых и детей: большой ресторан, прогулочные аллеи, детские площадки. К слову, уже этой весной запланированы работы по озеленению прибрежной части озера. Уверены, это место станет любимым среди всех жителей и оставит много приятных впечатлений у гостей.

Согласно проекту, помимо 18 жилых домов, в Paradise Avenue предусмотрены объекты социальной инфраструктуры. Фактически по завершению плана это будет небольшая автономия с современной частной школой, двумя детскими садиками, поликлиникой, 4-этажным парковочным комплексом с боксами для техобслуживания автомобилей, большим количеством магазинов и заведений с различными услугами. Первые этажи всех домов будут активными – там расположены коммерческие помещения.

Также особенность идеи Paradise Avenue заключалась в создании его необычного облика. Однотипные многоэтажные дома не резонируют нашему видению комплекса и мы искали нетривиальные решения. Рады, что первыми на украинском рынке смогли воплотить проект комплекса домов с наклонными крышами.

Невероятно приятно смотреть, как все идеи воплощаются в жизнь и находят отклик среди многих людей: как действующих и будущих инвесторов, представителей рынка недвижимости, так и людей, которые проезжают мимо или случайно знакомятся с нашим жилым комплексом.

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран? Дома жилого комплекса Paradise Avenue создаются с применением монолитно-каркасной технологии строительства. Мы используем проверенные, надежные строительные материалы, чтобы гарантировать лучший результат.

Энергоэффективные технологии позволят будущим жителям рационально использовать ресурсы: энергоэффективные окна с заполнением стеклопакетов аргоном, надежное утепление с покрытием немецкой штукатурки, автономное отопление с терморегуляторами.

Масштабные инженерные работы проводятся для создания озера, которое выполнит не только важную эстетическую, но и много практических функций.

В озеро будет попадать вся дождевая и талая вода благодаря системе ливневой канализации, созданной по всей территории комплекса. В водоеме мы предусмотрели специальную станцию фильтрации, которая очищает воду, в дальнейшем используемую для полива газонов. Чтобы не возникало застоя воды, предусмотрены плавающие фонтаны, которые, “поднимая” воду со дна, способствуют естественной циркуляции.

Для велопрогулок вокруг озера и не только есть удобная велоинфраструктура с пунктом велошеринга. Для другого экологически чистого вида транспорта, – электромобилей, успешно функционирует станция зарядки.

Учтя успешный опыт стран-лидеров, особое внимание уделяется проектированию и созданию безбарьерного пространства придомовой территории. В Paradise Avenue нет ненужных бордюров: от входа в жилой комплекс до квартиры можно дойти без возвышений и ступенек.

Для безопасности и комфортного передвижения пешеходов и автомобилистов реализовано подход “Двор без автомобилей”: внутренние дворы являются пешеходными, автомобильные дороги расположены со внешней стороны домов. Чтобы не возникало проблем с парковкой, предусмотрено большое количество гостевых паркомест и многоуровневый парковочный комплекс.

Что касается интерьеров мест общего пользования стоит отметить следующее – внутри дом не менее продуман, чем снаружи. Войдя вы сразу заметите яркий дизайн подъездов: с 3D-панелями, яркими фирменными цветами оформления, декоративным Led-освещением. Чтобы после этапа ремонтов внешний вид мест общего пользования не пострадал, использовано антивандальные оформление.

Для комфортного передвижения между этажами установлены лифты бизнес-класса, которые также можно встретить в Парламентах разных городов, именитых европейских музеях и известных сетевых пятизвездочных гостиницах.

Мы осознаем, что за высокими технологиями комфорта – будущее, поэтому заблаговременно предусмотрели возможность внедрения смарт-программ и приложений для жителей.

Почему покупатель выбирает вас? Больше всего инвесторам импонирует то, что выбрав жизнь в Paradise Avenue, можно не беспокоится о том, куда пойти с ребенком погулять, как успеть на тренировку и купить продукты, где отдохнуть в выходные. Концепция жилого комплекса позволяет иметь всё необходимое в шаговой доступности от квартиры, рационально используя свое время.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели. Доверие инвесторов – большая честь для нас, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы не только оправдать его, а и приятно удивлять, в результате превосходя ожидания.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести». Высокие требования к собственному профессионализму, уважение к другим представителям рынка недвижимости и зачастую плотная коммуникация с ними в решении общих задач.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Доверять решениям членов команды, в результате чего они стают неотъемлемой частью Paradise Avenue, болеют за него сердцем и душой, верят в него и направляют усилия на достижения масштабных целей.

Ваш любимый афоризм? «Сложные дороги всегда приводят к прекрасным местам». Эти слова хорошо передают смысл нашей работы – сложный процесс строительства приводит к созданию продуманных до мельчайших деталей прекрасных домов для счастливой жизни.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... докажу вам, что жизнь вблизи мегаполиса может быть по-райски прекрасной, комфортной и счастливой. Мы называем это “Жизнь в стиле Парадайз”».

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Как у любого творческого человека или компании, у ZIM Group есть много амбициозных мечт.

Что касается непосредственно Paradise Avenue, мы уверенно движемся к реализации одной из самых важных – созданию этого масштабного жилого комплекса. Уже завершено строительство первой очереди (дома №1-5), на очереди введение в эксплуатацию второй (дом №6). Успешно начаты монолитные работы по строительству третьей очереди (дом №7). Так шаг за шагом мы создаем Paradise Avenue, территория которого занимает 21 гектар. Не просто мечтаем, а делаем нашу мечту реальностью!

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства? Сейчас, помимо работ по созданию Paradise Avenue, мы активно строим жилой комплекс Forest Park – место для жизни посреди роскошного соснового леса. Это действительно классное сочетание современного жилого комплекса, разнообразной внутренней инфраструктуры и прекрасной природы, при этом в черте города (10 минут до ст.м. Героев Днепра). Forest Park близок людям, которые знают, чего хотят от жизни.

В целом впереди у компании ZIM Group много амбициозных планов и запланированных проектов, о которых мы очень скоро расскажем в наших новостях.

Жилой комплекс «Люксембург».

Застройщик: строительная компания «Авантаж» (г.Харьков)

Председатель правления – Анатолий Денисенко

Самые значительные события Вашей компании в 2020 году?: Мы сдали в эксплуатацию ТРИ крупных объекта недвижимости. Это Бизнес-центр класса «А» «Diamond city» (к слову сказать, это первый бизнес-центр такого уровня в Харькове). Это премиальный жилой комплекс «Резиденция» и жилой комплекс бизнес-класса «Журавли». Общая площадь сданных объектов составляет порядка 77.000 квадратных метров, что для Харькова является очень высоким показателем.

В 2020 году компания «Авантаж» была отмечена двумя корпоративными наградами: победа в VII Всеукраинской строительной премии «I Build 2020» в номинации «Надежный региональный застройщик», а также жилой комплекс «Журавли» отмечен Гран-при независимого некоммерческого исследования рынка жилых новостроек «Ревизор Новостроек».

История создания (идея создания) вашего ЖК? В своем стремлении воплотить идею о, своего рода, безупречном доме, наша компания поставила перед собой задачу — создать проект, который по праву можно будет считать одним из лучших образцов современного жилья класса «люкс».

Внимательно изучив европейский опыт создания современных жилых концептов мы постарались реализовать наиболее, на наш взгляд, актуальные для Украины идеи создания идеальной модели городской среды обитания в своем в, на сегодняшний день, самом амбициозном и новаторском проекте ЖК «Люксембург».

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность? В первую очередь – это уникальная локация жилого комплекса. Возведенный в районе лесопарка, граничащий с самым известным украинским парком культуры и отдыха – парком им.Горького, современный Жилой комплекс «Люксембург» естественно вписывается в пейзаж рекреационной зоны и может быть определен как пример качественного и корректного проникновения в сложную градостроительную ткань одного из прекраснейших уголков Харькова.

Во-вторых – авторская архитектура, простая и тонко стилизованная, естественно дополняющая природный ландшафт, связывающая жилой комплекс «Люксембург» с общеевропейской культурой развития городского пространства.

В – третьих – это репутация компании «Авантаж» – одного из самых крупных и инновационных харьковских застройщиков. Компании, за двадцатилетнюю свою историю построившей и введшей в эксплуатацию, более трех десятков объектов недвижимости, общей площадью 510.000 кв.м.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов?

ЖК «Люксембург» позиционируется как пространство «европейского» образа жизни в живописном и престижном окружении. Здесь реализована концепция тотальной комфорт-зоны, начиная от квартир, заканчивая территорией двора.

В просторных квартирах каждый сможет организовать свой неповторимый комфорт на площадях от 50 до 150 метров и в некоторых случаях сделать его двухуровневым!

Устройство общих холлов, лифтов, подсобных помещений, организация работы консьержей, лаунж-зоны для совместного отдыха — всё это разработано архитекторами и проектировщиками так, чтобы каждый аспект соседства сотен людей доставлял удовольствие.

Продуманный до мелочей дизайн, функциональность, прочность и безопасность детских и спортивных площадок ,а также зон отдыха жильцов комплекса. Корректное зонирование дворового пространства для всех возрастов.

Обширный двухуровневый подземный паркинг на 490 машиномест, в который опускаются современные лифты в каждой секции дома.

Почему покупатель выбирает вас? Репутация! «Авантаж» за свою 20 летнюю историю по праву заработал репутацию надежного застройщика! У нас нет ни одного «замороженного» объекта. Нет ни одного обманутого клиента. Мы успешно преодолели бушевавшие экономические кризисы. Да, нас можно критиковать за не самую высокую скорость строительства некоторых объектов, но мы это компенсируем высочайшим их качеством. Ведь высокий уровень качества строительства – это наша принципиальная позиция.

Локация! Мы тщательно выбираем локацию для наших объектов. Даже если объект строится не в центре города, это все равно будет лучшим местом для проживания и ведения бизнеса наших клиентов.

Архитектура! Мы продумываем качественную архитектурную среду и задаем новый уровень строительных норм в городе, без ложной скромности, являясь своего рода законодателем моды в городе.

«Авантаж» первым внедрил в Харькове монолитно-каркасную технологию, первым в городе возвел дом повышенной этажности и первым внедрил предчистовую отделку квартир в домах класса «комфорт».

Сумма всего вышеперечисленного, наверное и определяет выбор наших клиентов.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели. Главный мой жизненный принцип это СИЛА ДАННЫХ ОБЕЩАНИЙ

По роду своей деятельности мы оперируем очень большими активами – судьбами людей. Выбирая нас ,клиенты на несколько лет вверяют нам самое ценное что есть у них. И, давая обещания людям построить дом, мы не можем их обмануть и не построить. Мы не имеем права построить некачественно. Мы не имеем права построить не то, что обещали. И это наша жизненная позиция. На этом за более чем 20 лет построена репутация компании «Авантаж»

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести». Он не просто существует. Я бы назвал его «Кодекс ответственности перед людьми». Каждый Застройщик, создавая такую важнейшую материю, как ДОМ (здание) должен думать в первую очередь о людях которые будут в нем жить или работать, об их комфорте и безопасности, делая ставку на качество строительства.

Этот кодекс в компании «Авантаж» ежеминутно придерживается каждый ее сотрудник.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Объединить людей вокруг большой цели, идеи, которые удовлетворяют сегодняшние потребности человечества. Убедить людей что продукт, который они создают – важнейший продукт для человечества. Мгновенно возникнет мощнейшая энергетика, вследствие синергического эффекта команды.

Стив Джобс, Илон Маск, Джек Ма – это яркие примеры гениальных визионеров, которые смогли создать успешные команды вокруг больших и революционных идей.

Быть сегодня успешным – это… На мой взгляд успешность – это вдохновение и силы продолжать движение не взирая на сиюминутный результат, славу, деньги.

Самые успешные люди не останавливаясь ни на минуту. Они должны быть постоянно актуальными как для себя, так и для окружающего мира.

Ваш любимый афоризм? Мне очень нравится фраза Александра Дюма (отца) «У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность».

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании? Я думаю, что это Илон Маск. Этот человек – яркий феномен сегодняшнего дня, пример способности не только глобально стратегически мыслить, но и образец, как быстро и эффективно реализовывать собственные идеи.

Благодаря чему ваш ЖК получил эту награду (назовите три основных пункта)? Эти три пункта сформированы в наших рекламных слоганах: «Будуємо там, де треба! Будуємо те, що треба! Будуємо так, як треба!».

ЖК «Люксембург» крайне востребован потому что расположен в идеальном месте, красив и современен со всех точек зрения. Архитектура, инфраструктура, инженерия, а также внутреннее пространство объекта.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» К счастью мои точки опоры давно сформированы. Это моя семья, любимое дело, соратники и коллеги.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Такая мечта действительно есть. Я очень хочу построить в Харькове небоскреб – здание выше, чем 100 метров. Однако, к сожалению пока, действующие в городе нормы требования к жилью не позволяют эту мечту реализовать

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства? «Авантаж» является одним из лидеров региона по количеству перспективных проектов. В настоящее время компания готовит к запуску 11 многофункциональных комплексов, предусматривающих жилые, офисные и торговые помещения.

Один из проектов «Алексеевский квартал» – беспримерная для Харькова концептуальная застройка в пределах микрорайона. В его составе предполагается 15 квартальных зданий с собственной развитой социальной и торговой инфраструктурой (школа ,дошкольные учреждения и пр.) .

Общая площадь проектов, находящихся в перспективной разработке составляет порядка миллиона квадратных метров.