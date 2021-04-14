Анатолий ВЕРШИНА

Павлоградский городской голова (Днепропетровская область)

Награжден знаком отличия Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции», нагрудным знаком головы Днепропетровского областного совета «За заслуги перед обществом».

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году?: Моя победа в первом туре на местных выборах 2020 года. Это свидетельство поддержки и доверия павлоградцев. А также проведение местных выборов честно и открыто. Павлоград вошел в тройку лидеров во Всеукраинском конкурсе «Город Украины. Национальный выбор». Второе место во Всеукраинском конкурсе «Лучшие практики местного самоуправления» и диплом в номинации «Практика привлечения молодежи к местному экономическому развитию» за поддержку развития молодежного предпринимательства в Павлограде. Значительное улучшение в сфере медицины (оснащение больниц, дополнительное финансирование на доплаты медицинским работникам, профилактические мероприятия в городе, направленные на борьбу с заболеваемостью COVID-19).

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Ответственность, порядочность, доброжелательность, трудолюбие, демократичность

Кем Вы мечтали стать в детстве? Водителем.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Мои мечты связаны с моей семьей и с родным городом. Я прилагаю максимум усилий для их воплощения.

Быть сегодня успешным – это… двигаться вперед, преодолевая преграды.

Ваш любимый афоризм? Не нужно быть важным, а важно быть нужным.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Считаю, что в вопросе отсутствует слово «кем». Я горжусь своими земляками, историей родного города и его традициями, а также названием города.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Парманин Александр Васильевич, который на протяжении 25 лет был градоначальником города Павлоград с 1892 по 1917 годы. Мэр Нью-Йорка Рудольф Уильям Луис Джулиани, который начал активно бороться с преступностью, опираясь на теорию «разбитых окон». Удовиченко Владимир Петрович - мэр г.Славутич с 1990 по 2015 годы.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Инфраструктурные проблемы, состояние коммунального хозяйства, закрытие промышленных предприятий и, как следствие, сокращение рабочих мест.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье - это отсутствие несчастий, а деньги - это возможности и материальная свобода.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... (профицитный бюджет, совершенное законодательство) и я сделаю Павлоград лучшим городом на земле».

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Трудоголизм - мешает отдыхать.

Есть ли у Вас любимая книга? Дейл Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Уинстон Черчилль.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Висячие Сады Семирамиды как символ красоты, экологичности и уникальности родной земли.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Вершина Мира (Мирослава) - так зовут мою внучку.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? В Павлограде пригласил бы его на Павлоградский химический завод. А в Украине - Донецкий аэропорт или один из городов на востоке страны, которые были разрушены во время боевых действий.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мои главные достижения - это моя семья, мои дети и внуки, а ошибок не имеет только тот, кто ничего не делает. Главное не бояться их признавать и исправлять.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Заниматься домашними делами, путешествовать, а также охота и рыбалка.

Алексей РЕВА

Бахмутский городской голова

Награжден Орденами «За заслуги» І и II степени. Награжден благодарностью Президента Украины, Почетными грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Три главных события 2020 года по Вашей версии?: 1) Первые местные выборы в Бахмутской ОТГ, результатом которых стала поддержка меня, как городского головы, с результатом 77,99 процентов. Это были первые выборы за 10 лет (в 2015 выборы не проводились), и такой процент поддержки, прежде всего - показатель эффективной работы и меня, как городского головы, и городского совета в целом на протяжении всех этих лет. 2) Несмотря на пандемию в общину удалось привлечь 1 миллиард 60 миллионов гривен на реализацию 62 проектов при собственном бюджете 500,5 млн. гривен. 44 проекта успешно реализованы в 2020 году, 18 - переходящие на последующие годы. 3) Начало реализации в Бахмуте самого дорогого в мире инфраструктурного проекта Комитета Международного Красного Креста - строительство отделения экстренной и неотложной медицинской помощи Европейского уровня.

Ваш жизненный девиз? «Все лучшее в жизни дается ценой тяжелой работы»...

Кем Вы мечтали стать в детстве? Моей первой мечтой о профессии была мечта стать врачом. Впоследствии - моряком, потому военную службу я проходил на Северном Военно-Морском флоте.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Сделать город Бахмут известным во всей Европе.

Быть сегодня успешным – это ставить перед собой амбициозные цели и реализовывать их несмотря на трудности и преграды.

Ваш любимый афоризм? Проблем не существует, есть лишь временные трудности.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Я горжусь нашими людьми, трудолюбивыми, талантливыми, теми, кто развивает громаду и работает на благо всех жителей.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Я больше ориентируюсь не на личностях мэров, а на решениях, которые они принимают. Все городские головы, которые добропорядочно работают на громаду и выполняют свои обещания и обязательства перед избирателями для меня образцовые.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Неэффективная налоговая политика и проблемы с наполнением бюджета. Все должны работать добропорядочно - от малого до крупного предприятия оформлять работников, легализировать и детенизировать бизнес.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье не в деньгах, счастье в здоровье. Будет здоровье - будет все.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» Я скажу ее по другому ... «У меня есть точка опоры, и это - люди, которые помогают работать и делать нашу громаду лучше.»

Кому в этой жизни Вы завидуете? Тем, кто имеет способности Юлия Цезаря - делать три дела одновременно. А вообще - никому никогда не завидовал, это плохая черта характера.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Жесткость и требовательность. Прежде всего к себе, а затем - к окружающим.

Есть ли у Вас любимая книга? Трилогия Михаила Старицкого «Богдан Хмельницкий». Перед бурей. Буря. У пристани

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Тарас Шевченко. Он был пророком и заранее видел будущее, потому что, читая его произведения в настоящее время можно найти ответы на многие вопросы и понимать, на что нас ждет в будущем.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Бахмут - это город роз, город - оазис Донбасса. Я всегда серьезно занимаюсь вопросам озеленения города, к этому у меня особые чувства. Поэтому если говорить о чудесах света, то это были бы Висячие сады Семирамиды. А если говорить о том, что у нас уже есть - это Аллея Роз, которая внесена в национальный реестр рекордов Украины как локация с наибольшим количеством кустов роз в одном месте.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Этот вопрос скорее к Илону Маску, но я бы назвал ее в честь города, чтобы Бахмут был известен не только на Всеукраинском, зарубежном, но и на мировом уровне

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Конечно в Бахмут - один из старейших городов Донбасса, где современная набережная, множество парков и скверов, уникальный для Украины стадион ... И конечно же пригласил бы в шахты «Артвайнери», которые славят и громаду, и Украину своим игристым напитком.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Результаты моей работы и являются моими достижениями, а касаемо наибольшей ошибки – надеюсья её не совершил.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Игра в шахматы. Это позволяет отвлечься, но развивает стратегическое мышление, без которого в управлении городом никак не обойтись.