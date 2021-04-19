Скандал на Днепропетровщине. Портал «Никополь сегодня» сообщает: собственница одного из самых крупных СФГ Никопольского района, экс-депутат Днепропетровского облсовета от Партии Регионов Тамара Скорук всерьез решила извести супруга свой дочери.



Как пишет "Антикор", вначале «заказ» на зятя Тамары Скорук Агасия Оганисяна получили члены криминальной этнической преступной группировки. Последними был организован ряд нападений на Оганесяна, закончившихся для родственника никопольской фермерши многочисленными синяками и ножевыми ранениями. Однако физической расправы Тамаре Скорук было мало. Экс-депутат, имеющая связи в правоохранительных органах, решила «доломать» родственника морально и договорилась об открытии в отношении него липовых уголовных производств.



Так, журналисты издания утверждают, что 7 апреля 2021 году дочь Тамары Скорук Алина Оганисян в состоянии глубокого опьянения разъезжала на своем авто по центру Днепра. При этом в машине у женщины находились и ее двое несовершеннолетних детей. Агасий Оганисян, узнав об этом, сел за руль своей машины и кинулся догонять непутевую супругу.



На Запорожскому шоссе в Днепре дорогу Агасию преградил белый «мерседес» его свекрови. В машине, однако, была не Скорук, а несколько незнакомых Агасию мужчин, которые, как впоследствии оказалось, были охранниками экс-депутатки. Все они были вооружены. Позвонившая в этот момент на мобильный Агасию Тамара Скорук пообещала своему зятю скорую расправу и положила трубку.



-Через два дня, 9 апреля 2021 года, начальник следственного отделения Томаковского отделения полиции майор полиции Тернавский Максим Сергеевич сфальсифицировал материалы уголовного производства. Как утверждает сам Тернавский, к фальсификациям он обратился по указке прокурора Томаковского района Дружинина и полицейских начальников Каминского и Клешни. В тот же день Оганисяну было сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь Алины Скорук и об объявлении в розыск по факту убийства своей супруги, - сообщает «Никополь сегодня».



То обстоятельство, что никто на жизнь Алины Скорук не покушался, и уж тем более ее этой жизни не лишал, правоохранителей, как видно, не интересовало.



В деле Тернавского есть некий свидетель, который утверждает, что Агасий, якобы, стрелял в бок автомобиля Алины Оганисян, но промахнулся и попал в авто Тамары Скорук.



Странным, пишет издание, является тот факт, что авто Тамары Скорук ее охранники бросили не где-нибудь, а именно на посту полиции на трассе Днепр-Запорожье. Автомобиль при этом не изымался, его осмотр Тернавский каким-то чудным образом произвел без выезда на место. По словам журналистов, есть информация, что автомобиль действительно обстреляли, но гораздо позже, и сделано это было по указке Скорук ее же охранниками.



Дальше больше: Оганисяну вменили в вину еще и завладение автомобилем «порш кайен» Тамары Скорук.

-Интересным является тот факт, что Тамара Скорук приехала на этом автомобиле к себе домой в Томаковку, после вызвала полицию и сообщила, что вчера эту ее машину украл ее зять. Не проверяя факты, а также игнорируя сам факт наличия авто, Тернавский сообщил Оганисяну о подозрении в краже автомобиля. После сам на камеру признал этот абсурдный факт…, - пишет «Никополь сегодня».



Есть и еще одно сфальсифицированное дело – об избиении Агасием Оганисяном своей супруги и своей свекрови. В полицию при этом женщины обратились лишь спустя два дня после якобы имевшего место акта насилия.



Согласно выводам экспертов, и Тамара Скорук, и Алина Оганисян получили по десять ударов в лицо. Однако, как значится в статье «Никополь сегодня», у ее авторов есть видео из подъезда днепровской квартиры Скорук, на котором та аккурат в период «драки с зятем» в весьма хорошем настроении общается с представителями той самой преступной группировки, которая впоследствии, по сведениям журналистов, избила Агасия Оганисяна.



Дальнейшие события отлично демонстрируют, что основной целью открытия всех этих уголовных производств была изрядная трепка нервов их фигуранта.



12 апреля Оганисян, вместе со своими адвокатами приехал в Никопольское отделение полиции, куда его официально вызвал следователь Тернавский. Сотрудники отделения сообщили Оганисяну, что о факте его розыска осведомлены, но помочь ничем, мол, не могут: Тернавского на месте нет. После чего «убийцу» благополучно отпустили.



Оганисян поехал в Томаковское отделение полиции, оттуда, будучи полон решимости доказать свою невиновность, – снова в Никополь.



-В Никополе Оганисяна пригласили к начальнику полиции Клешне, который лично с ним пообщался и попросил приехать на следующий день, пообещав снять с розыска, - рассказывает авто «Никополь сегодня». – В тот же день Оганисян общался и с прокурором Дружининым. Однако по возвращению в Днепр Оганисяна задержала патрульная полиция и доставила его в Днепровское районное управление, возглавляет которое родной брат никопольского Клешни. В участке Оганисян просидел несколько часов, оттуда «убийцу» доставили в Шевченковское отделение полиции, а потом попросту отпустили.



Не понимающий, что ему делать дальше, Агасия Оганисян набрал Тернавского, который предложил подозреваемому «спрятаться до решения вопроса».



Прятаться Оганисян не хотел. Поэтому все же настоял на встрече со своим следователем, во время которой последний признался: нет никакого свидетеля, его выдумал никопольский начальник Клешня.

Агасий Оганисян вновь поехал в прокуратуру Томаковского района. Однако прокурор Дружинин на сей раз дружелюбие изображать не стал, и попросту закрылся в своем кабинете, не пустив к себе лже-подозреваемого.



Следующим пунктом было Никопольское отделение полиции. Но и так слушать Оганисяна не стали. Над «подозреваемым» откровенно глумились. У доведенного до отчаяния мужчины случился нервный срыв. Медики к пострадавшему смогли пробиться не с первого раза – в отделение их не пускали. Когда Оганисяну стало лучше, его заковали в наручники и под конвоем доставили в Никопольский межрайонный суд. В судье прокурору было приказано освободить Оганисяна по причине незаконности его задержания.



-Все эти действия были совершены правоохранителями с целью создания искусственного представления о том, что Оганисян скрывается от следствия, фабрикуя материалы дела, - пишут журналисты.



Вот так легко и просто «ручная» полиция Никопольщины по заказу фермерши Тамары Скорук сфабриковала уголовное дело в отношении зятя последней и объявила его в розыск за убийство Алины Оганисян. Вот только Алина жива-здорова, и прекрасно себя чувствует. А ее ни в чем не виновный супруг потратил, и, стоит полагать, еще потратит немало нервов, пытаясь добиться справедливости.



Говорят, что прокурор Днепропетровской области, прознав о случившемся, уже уволил прокурора Томаковского района Дружинина. А стоит ли ждать увольнения братьев Клешней, ловко «перебрасывавших» между своими отделениями, а после и вовсе отпустивших на свободу «убийцу»? Или в полиции подобное считается нормой?