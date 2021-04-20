Сотрудники Херсонского завода карданных валов, отчаявшись найти справедливости в украинских судах, обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховного Суда Валентине Данишевской, а также в ГБР и НАБУ. Они просят гаранта Конституции вмешаться в ситуацию и помочь им спасти завод. У детективов Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины и главы Верховного суда авторы обращений просят встать на защиту законности и справедливости в деле Херсонского завода карданных валов



Копия обращений попала в распоряжение редакции "Антикора".



Рабочие завода просят принять неотложные меры по недопущению реализации преступного умысла рейдерской группой Рабинера, которые могли заручиться поддержкой служителей Фемиды.



Суть обращения заключается в том, что Кассационный хозяйственный суд в составе судей Верховного Суда Сергея Жукова и его коллег Владимира Билоуса и Нины Ткаченко пересматривают законность решений судов предыдущих инстанций по делу о незаконной продаже имущества банкрота - Херсонского завода карданных валов. Как известно, в конце 2019 года арбитражный управляющий Артур Мегеря провел аукцион по продаже, собственно, самого завода в центре города Херсона общей площадью 11 га, а также 2 пансионата на берегу Черного моря.



По мнению трудового коллектива завода, обстоятельства дела об отмене незаконного аукциона являются абсолютно очевидными для того, чтобы дважды переносить рассмотрение дела в Кассационном хозяйственном суде.

Как следует из обращения, судья кассационного суда С.Жуков со своими двумя коллегами В.Билоус и Н.Ткаченко уже дважды переносили вынесение решения и 1 раз вышли из совещательной комнаты для продолжения выяснения обстоятельств.



И это при том, что незаконность оспариваемого аукциона по продаже Херсонского завода является абсолютно очевидной: завод карданных валов и два пансионата в разных уголках области мало того, что продали единым лотом, так еще и без уведомления комитета кредиторов, при наличии ареста в уголовном деле №12015100010000279 от 07.02.2017 (дело №757/7126/17к) и множестве прочих нарушений (заниженная цена - 2% от стартовой, без объявления об аукционе, без привлечения покупателя, который только за оборудование завода предлагал почти вдвое больше, чем был продан весь комплекс и прочее).



Люди полагают, что суды помогают рейдерской группе Игоря Рабинера отжимать завод, ведь главный принцип любой коррупционной схемы – потянуть подольше, а потом под шумок принять незаконное решение. Как мы неоднократно писали, все доводы о незаконности проведённого аукциона по продаже имущества ЗАО «Херсонский завод карданных валов» были проигнорированы судами первой и апелляционной инстанции. И вот теперь, на этапе кассации, у трудового коллектива появились подозрения в объективности действий коллегии Кассационного суда.



Откуда у простых работников херсонского завода такая информация, сложно сказать, но подобные подозрения на ровном месте не рождаются. Возможно, в небольшом городишке Херсоне сложно удержать за зубами «коррупцию» такого масштаба. Как заявляют сами граждане, слухи о том, что решения судов предыдущих инстанций «гарантированно» останутся в силе, пошли от около-рабинеровской компании.

Несмотря на очевидную незаконность проведенного аукциона по продаже имущества ЗАО «Херсонский завод карданных валов» и существующую судебную практику относительно незаконности продажи имущества при наличии ареста, наложенного в рамках уголовного производства, незаконности предоставления участникам аукциона сроков для подачи заявок, несмотря на неопровержимые доказательства связанности и заинтересованности арбитражного управляющего Артура Мегери и покупателя ООО «Автоград Херсон», коллегии судей Верховного Суда по указанному делу не так легко дается это решение.



Указанное удивляет еще и ввиду того, что докладчик по делу - судья Сергей Жуков, о котором мы упоминали ранее. Этот судья специализируется на делах банкротствах и как никто другой знает, что Закон на стороне настоящих владельцев завода, а не рейдеров. Более того, этот судья неоднократно в своих докладах и публикациях публично комментировал аналогичные позиции о незаконности подобных махинаций с имуществом банкротов.



Но, как считают подписанты обращений в ГБР и НАБУ, суд может изменить свою позицию именно в данном деле. И это не просто странность. А попытка совершить очередное преступное действие в череде истории с рейдерским захватом едва ли не последнего работающего в Херсоне завода, который успешно выполнял оборонные заказы, поставляя отечественные запчасти для украинской военной техники.



Вместе с тем, трудовой коллектив в своих обращениях к Президенту и председателю Верховного Суда выражает надежду, что судебная коллегия во главе с С.Жуковым останется верна присяге судей, устоявшейся судебной практике и действующему законодательству Украины.



Напомним, что купившая за копейки, в сговоре с арбитражным управляющим, компания «Автоград-Херсон», которая принадлежит депутату горсовета Валерию Боржкову и Алексею Панасюку, вначале пыталась продать завод целиком на металлолом, а позже делки начали вывозить дорогостоящие станки.



Этот промысел был прекращен только после того, как рабочие начали выходить на митинги и перекрывать проходную завода, а суд арестовал завод в рамках уголовного производства.



Позже, полиция, пользуясь ослаблением внимания к делам на заводе, по-тихому закрыла уголовное производство, но суд обязал расследовать это дело дальше.



На сегодняшний день данное дело расследуется в Государственном бюро расследований.