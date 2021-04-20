Виталий ЗИННИКОВ

Председатель Правления АО «Банк Инвестиций и Сбережений»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году?: Положительная динамика финансовых показателей деятельности Банка.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели?: Не существует неправильных решений, все проблемы от нежелания взять ответственность за принятое решение.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Капитаном океанского лайнера.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Есть, посетить 100 стран.

Быть сегодня успешным - это ... быть признанным экспертом в своем деле.

Ваш любимый афоризм? В мире не бывает заблуждений. Бывают мысли, которые не совпадают с нашими.

На что Вам жаль тратить деньги? На бессмысленные подарки.

В чем Вы храните личные сбережения? В воспоминаниях от путешествий.

Сколько Вам нужно денег для счастья? Чтобы хватало на реализацию желаний.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Деньги это средство для комфортного существования, а счастье - смысл существования.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ...» Для меня точка опоры - моя семья и друзья. Именно они помогают менять мой мир.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Тем, у кого есть возможность работать путешествуя по миру.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Переоценка профессиональных качеств окружающих.

Есть ли у Вас любимая книга? Харуки Мураками 1Q84.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С личностями, которые открывали новые земли, например Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Джеймс Кук.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Лучше дать возможность всем желающим посмотреть на чудеса света там, где они находятся.

Представьте, что к вам в гости пожаловал зарубежный партнер с просьбой показать Украине. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Буковель - Львов - Киев - Чернобыль - Чернигов - Умань - Одесса

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Путешествия.

Евгений МЕЦГЕР

СЕО АО «Укрэксимбанк»

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году? Принятое решение про участие в конкурсе на позицию СЕО Укрэксимбанк.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Если хочешь, чтобы начало происходить то, чего никогда не происходило – начни делать, то чего никогда не делал. В жизни у тебя столько полномочий, сколько ты готов на себя взять, а не столько, сколько написано в должностной инструкции. Команда – самое важное.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Водителем-дальнобойщиком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? 20-дневное (2000 км) велопутешествие.

Быть сегодня успешным – это… Вернуть банку былую славу, сделать его прибыльным и уничтожить мнение, что государственный банк не может иметь эффективную рыночную бизнес-модель. Словом – ВЫВЕСТИ «БОЛЬШОГО» ИЗ ТЕНИ.

Ваш любимый афоризм? Движение без цели так же ужасно, как и цель без движения.

На что вам жалко тратить деньги? На то, что за деньги не покупается.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? Акции, облигации, немного наличных, недвижимость, но основное – в детях.

Сколько вам нужно денег для счастья? Для счастья деньги не нужны, деньги нужны для устойчивости и покрытия базовых потребностей.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье – это знать свои цели и понимать награды, которые тебя ожидают за их достижение.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... подскажу конкурентам, где можно опереться и отдохнуть».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Своим сыновьям.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Хочу все успеть.

Есть ли у Вас любимая книга? Любимых – множество. Самая же любимая – еще пока не прочитана.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Уинстон Черчилль.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Может, лучше свое создать?

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Сверхновая планета.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Львов и Киев.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Самое главное достижение еще впереди. Ошибка – это терять время.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Велопоездка с друзьями, новое знакомство или сделка с клиентом (впервые реализованная).

Александр ПИСАРУК

Председатель Правления АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Райффайзен Банк Аваль - крупнейший украинский банк с иностранным капиталом, работает на рынке с 1992 года.

С октября 2005 года банк является частью иностранной банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ, годами остается ведущим корпоративным и инвестиционным банком в Австрии и управляет широкой сетью дочерних банков на 13 рынках в странах Центральной и Восточной Европы. Группе РБИ на конец декабря 2020 принадлежало 68,26% акций Райффайзен Банка Аваль, еще 30% - Европейскому банку реконструкции и развития.

Райффайзен Банк Аваль предоставляет широкий перечень финансовых услуг 2500000 клиентам через общенациональную сеть, в которую входят почти 400 отделений и около 1800 банкоматов по всей Украине.