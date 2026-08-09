Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что ракет к Patriot выпускают мало, Украине нечего передать, а то, что на складах, партнеры оставили себе, в частности, США – против Ирана, а Европа – против рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Через 2 месяца придут ракеты или не придут? Для того, чтобы пришли ракеты, их надо сделать. Нету изделий. А почему нет изделий? А потому, что их изготавливают всего 600 штук в год, завод больше не может. Для того, чтобы завод делал больше, инвестор должен понять, что, если он вложит деньги, то через 10 лет оно окупится, его ракеты будут покупать. А инвеститор думает, может, завтра закончится война, он вложит деньги, а потом эти ракеты никому не нужны будут, а их надо кому-то продать. А кому? И выхода из положения нету. Парадокс», – утверждает Олег Стариков.

Как рассказывает эксперт, США всегда рассматривают войну как бизнес, и вот они посчитали, что российско-украинская войны не приносит прибыль, на которую они рассчитывали. Поэтому, продолжает он, переложили все на Европу, европейцы даже создали Коалицию решительных, на словах рассказывают все красиво, заслушаешься, но возможностей у них не так много, хотя ракеты к Patriot на складах у них есть.

«США нам не дадут свои запасы, ладно, они с Ираном воюют. Почему Европа не дает? У них есть определенный запас. Но теперь сидит Писториус, чешет репу и думает: «Ага, отдам я ракеты, а Украина каждый месяц уже в течение 4 лет в информационном поле рассказывает, что путин завтра на нас нападет. А как же мы от него будем отбиваться? А если завтра путин нападет на Эстонию, Латвию, как мы отбиваться будем? Нам самим эти ракеты нужны». Тактически это верная информационная политика, но стратегически неверная, это привело к тому, что зенитно-управляемые ракеты к ППО нам не получить», – объясняет Олег Стариков.

Кроме того, отмечает эксперт, мы не сбиваем российскую баллистику не только потому, что перехватчиков нет или их мало, а и потому, что россияне модернизировали ракеты. Теперь, констатирует он, по всей видимости, баллистика на завершающем этапе летит по аэробаллистической траектории, то есть это еще сбить надо а ошибка на 0,001 градус приведет к промаху на 40 метров.

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