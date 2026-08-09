Появились новые графики отключения света, которые продлятся в Запорожье на неделю с 10 по 16 августа.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 10 по 16 августа продлятся из-за плановых работ, пишет издание Politeka.net.

В Запорожье с 10 по 16 августа энергетики будут проводить плановые ремонтные и профилактические работы на электросетях. Для безопасного выполнения работ в разных районах города будут временно введены графики отключения света. Эти меры необходимы для модернизации оборудования, замены изношенных элементов сети и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

10.08.2026 года, с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом электрооборудования без света временно останутся отдельные дома на улицах:

Марии Прымаченко (пр. Маяковського): 20, 20А, 22, 24

Володарська (Володарського): 65, 67, 69

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 24, 26-40, 42, 33-63

Евпаторийська: 5А

Еднання: 57, 59, 60, 62

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Игора Сикорського: 46, 46а

Исторычна: 22

Олены Пчилкы (Крылова): 25, 27, 28-56

Павлокичкаська: 25, 27

Сталеварив: 27, 29, 31А

пр. Соборный: 70

12.08.2026 года, с 10:00 до 17:00, плановые работы продолжатся. Временные отключения электроснабжения коснутся отдельных потребителей на улицах:

Донецька: 18, 30, 32, 34

Зелена: 10, 11, 13, 13а, 15, 34–34/1, 37–41, 41в, 41г, 40, 35, 4, 48, 50, 52, 61, 65, 69

Казкова: 22, 44, 6, 12, 14, 7

Краевыдна (Ленська): 29, 30, 43/1-5

Правобережна (40 рокив Жовтня): 1–10, 11/1, 11/2, 11а, 11б, 13, 7а

13.08.2026 года, с 10:00 до 17:00, ремонтные бригады будут выполнять техническое обслуживание электросетей. В настоящее время электроэнергия будет отсутствовать в отдельных домах на улицах:

Байды (Чапаева): 34а

Борыспильска (Братська): 55, 80

Борыспильська: 57в

Буковынська (Дегтярьова): 27–35, 58–66, 70–86, 88

Гетьмана Скоропадського (Доватора): 1–65

Жытня (Стасова): 1а, 5г, 1–79, 81–101

Зачыняева: 10, 15, 2, 21, 22Б, 29

Инженера Веденеева (Подвойського): 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22

Оберегова (Громовои): 1–61, 2–54, 1а, 63–99, 56–78, 82-88

Ольгы Джыгурды (Бурденка): 1–13, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а

Ольгы Кобылянськои (Ногина): 50, 50а

Рыльського: 1–29, 2–26

Славутыча: 1–51, 2–52, 53, 55–81, 85–97, 54–56, 60–94, 8а, 88, 91, 93

Талалихина: 28, 29–79, 24–68, 61а, 63, 78, 81–93, 70–84

Тычыны: 1, 5–21, 25–71, 4, 6, 8, 12–20, 24, 40–42, 34, 36

пров. Арабатськый: 1–9, 6, 8, 12

пров. Батурынська (Жыгуливськый): 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А

пров. Джерельний: 6, 17

пров. Понтонный: 2–8, 7–9

14.08.2026, с 09:00 до 15:00 работы будут продолжаться и охватят дополнительные районы города. Временные отключения запланированы еще на ряде улиц:

Арочна: 23, 25, 25б, 27-37, 39, 41, 43

Вербова: 17б, 19-37, 39, 18, 20-38

Шевченка: 43-55, 54-64.

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