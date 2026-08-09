В начале августа в Полтавской области произошло заметное подорожание отдельных продуктов питания, пишет Politeka.net.

Значительно за последний месяц выросла стоимость яблок, сливочного масла и свиных ребер.

Наибольшую разницу покупатели могут заметить во фруктовых отделах. Килограмм украинских яблок сейчас в среднем стоит 57,99 грн. В начале июля средний показатель составил около 49 гривен, то есть за месяц цена увеличилась почти на 9 гривен.

Сливочное масло тоже стало дороже. Средняя стоимость пачки «Крестьянского» жирностью 72,5% и весом 200 граммов достигла 126,33 гривны. В зависимости от магазина этот продукт можно приобрести примерно за 122–133 гривны. В месяц средняя цена поднялась на 7,24 гривны.

Изменения затронули и мясной ассортимент, хотя здесь они менее ощутимы. Свиные ребра продают в среднем по 231,47 гривны за килограмм. В разных торговых точках цена составляет от 215,90 до 239,50 грн. За месяц средняя стоимость выросла на 1,83 гривны.

Таким образом, наибольшее подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано в категории фруктов. Молочная продукция также демонстрирует заметную положительную динамику, в то время как цены на свинину меняются значительно медленнее.

Разница между ценами в магазинах остается еще одним немаловажным фактором для покупателей. Стоимость одного и того же товара может отличаться в зависимости от торговой сети, акций и места продажи. Поэтому перед покупкой продуктов следует сравнивать несколько предложений.

Дальнейшие изменения цен будут в значительной степени зависеть от сезонности, объемов продукции на рынке, стоимости перевозок и энергоносителей. Именно эти факторы могут определять, сохранится ли нынешняя тенденция роста стоимости отдельных продуктов в ближайшие недели.

Источник: Минфин

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