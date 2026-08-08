Пенсионерам, проживающим в Одесской области , при определенных условиях могут претендовать на отдельную денежную помощь, связанную с необходимостью постоянного ухода, сообщает Politeka.net.
Ключевым критерием является состояние здоровья человека. Пенсионер должен нуждаться в постоянной помощи другого лица, а соответствующую необходимость нужно подтвердить выводом врачебно-консультативной комиссии. Для его получения сначала проходят медицинское обследование.
При рассмотрении обращения уполномоченные органы принимают во внимание не только медицинские показания. Значение может иметь семейные обстоятельства, условия проживания и возможность получения необходимой помощи от близких.
Отдельно оценивается ситуация с трудоспособными родственниками. Наличие детей само по себе не означает, что заявитель обязательно получит отказ. В то же время, специалисты выясняют, могут ли они фактически выполнять обязанность по уходу.
Законодательство предусматривает случаи, когда помощь могут быть назначены и при наличии детей. Например, это возможно, если они имеют пенсионный возраст или инвалидность, длительно находятся за пределами Украины, их местонахождение неизвестно или существуют другие подтвержденные документами обстоятельства. В отдельных ситуациях основанием могут являться соответствующие судебные решения.
Для начала оформления необходимо обратиться к семейному врачу. Если есть соответствующие медицинские показания, он направит пациента на ЛКК. После получения заключения можно переходить к подготовке документов.
Обычно заявителю на денежную помощь для пенсионеров в Одесской области понадобятся:
- заявление о назначении помощи;
- вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- РНОКП;
- пенсионное удостоверение;
- право на доходы и имущественное положение — в случаях, когда его требуют;
- дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации.
Готовый пакет можно предоставить через Центр предоставления административных услуг или соответствующее подразделение социальной защиты. Перед обращением рекомендуется уточнить актуальный перечень документов в местном органе соцзащиты, поскольку в отдельных случаях могут потребоваться дополнительные подтверждения.
После поступления заявления специалисты проверяют документы, медицинские основания и семейные обстоятельства. По результатам рассмотрения принимается решение о назначении или отказе в выплате. Таким образом, право на денежную поддержку определяется не самим возрастом человека, а совокупностью предусмотренных законодательством условий.
Последние новости:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где гарантируют от 25 тысяч гривен зарплаты.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: цены изменились как именно.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: среди каких предложений можно выбрать.