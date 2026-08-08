По результатам рассмотрения принимается решение о предоставлении денежной помощи для пенсионеров в Одесской области.

Пенсионерам, проживающим в Одесской области , при определенных условиях могут претендовать на отдельную денежную помощь, связанную с необходимостью постоянного ухода, сообщает Politeka.net.

Ключевым критерием является состояние здоровья человека. Пенсионер должен нуждаться в постоянной помощи другого лица, а соответствующую необходимость нужно подтвердить выводом врачебно-консультативной комиссии. Для его получения сначала проходят медицинское обследование.

При рассмотрении обращения уполномоченные органы принимают во внимание не только медицинские показания. Значение может иметь семейные обстоятельства, условия проживания и возможность получения необходимой помощи от близких.

Отдельно оценивается ситуация с трудоспособными родственниками. Наличие детей само по себе не означает, что заявитель обязательно получит отказ. В то же время, специалисты выясняют, могут ли они фактически выполнять обязанность по уходу.

Законодательство предусматривает случаи, когда помощь могут быть назначены и при наличии детей. Например, это возможно, если они имеют пенсионный возраст или инвалидность, длительно находятся за пределами Украины, их местонахождение неизвестно или существуют другие подтвержденные документами обстоятельства. В отдельных ситуациях основанием могут являться соответствующие судебные решения.

Для начала оформления необходимо обратиться к семейному врачу. Если есть соответствующие медицинские показания, он направит пациента на ЛКК. После получения заключения можно переходить к подготовке документов.

Обычно заявителю на денежную помощь для пенсионеров в Одесской области понадобятся:

заявление о назначении помощи;

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКП;

пенсионное удостоверение;

право на доходы и имущественное положение — в случаях, когда его требуют;

дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации.

Готовый пакет можно предоставить через Центр предоставления административных услуг или соответствующее подразделение социальной защиты. Перед обращением рекомендуется уточнить актуальный перечень документов в местном органе соцзащиты, поскольку в отдельных случаях могут потребоваться дополнительные подтверждения.

После поступления заявления специалисты проверяют документы, медицинские основания и семейные обстоятельства. По результатам рассмотрения принимается решение о назначении или отказе в выплате. Таким образом, право на денежную поддержку определяется не самим возрастом человека, а совокупностью предусмотренных законодательством условий.

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