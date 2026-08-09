Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло в соответствии с установленными нормами.

В Арцизе Одесской области в начале августа произошло повышение коммунальных услуг, новые расценки для жителей города и других потребителей утвердил исполнительный комитет городского совета, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполкома. Основанием для пересмотра стоимости стали расчеты коммунального предприятия «Благоустройство» и фактические расходы, связанные с сбором и транспортировкой мусора.

Согласно новым показателям полная стоимость управления бытовыми отходами составляет 223,20 гривны за кубометр без НДС. Из этой суммы 193,13 грн приходится непосредственно на вывоз отходов, еще 30,07 грн — на их захоронение.

Для населения расчет будет производиться в соответствии с установленными нормами образования мусора. В многоквартирных домах ежемесячная плата будет составлять 28,39 гривны на одного жителя с учетом НДС.

Для частного сектора предусмотрена несколько большая сумма – 31,33 гривны на человека ежемесячно. Разница связана с отдельными нормами накопления бытовых отходов такого типа жилья.

Собственные цены установили для бюджетных организаций. Они будут платить 85,40 гривны на одно рабочее место в месяц уже с учетом налога на добавленную стоимость.

В городском совете отмечают, что пересмотр стоимости связан не только с вывозом мусора. В себестоимость входят расходы на топливо, заработную плату работников, обслуживание и ремонт специальной техники, амортизацию, административные нужды, а также захоронение отходов.

По словам представителей общины, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области должно привести оплату за услугу до экономически обоснованного уровня и обеспечить стабильную работу коммунального предприятия.

Новые правила начисления стали применяться с 1 августа 2026 года. Именно по утвержденным расценкам теперь будет определяться плата за управление бытовыми отходами для жителей Арциза, бюджетных учреждений и других категорий потребителей.

Источник: Арцизская община

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