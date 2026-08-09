В бесплатные наборы для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области входят продукты, не требующие особых условий хранения.

В Николаевской области ВПЛ и пенсионеры, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут воспользоваться гуманитарной поддержкой в ​​виде бесплатных продуктов, сообщает Politeka.net.

Программа будет реализована при участии Всемирной продовольственной программы ООН. Ее задача — обеспечить базовыми продуктами тех, кто из-за войны войны, вынужденный переезд или материальные трудности нуждается в дополнительной поддержке.

Для получателей формируют свертки с пищей длительного хранения. Примерно одного набора должно хватить в месяц, чтобы частично компенсировать расходы семьи на продукты.

В стандартную комплектацию могут входить мука, крупы, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, а также консервы из мяса и бобовых культур. Такой набор удобен для гуманитарной помощи, поскольку продукция не нуждается в особых условиях хранения.

Выдачей помощи занимаются партнерские благотворительные организации. Значительную роль в реализации программы играет ADRA: организация участвует в доставке грузов, координирует процесс распределения и взаимодействует с местными общинами и потенциальными получателями.

Гуманитарная поддержка по аналогичному направлению доступна также в ряде других регионов Украины, в частности, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Конкретный формат работы определяют с учетом ситуации в отдельной общине и имеющихся запасов.

В то же время правила получения помощи не одинаковы для всех населенных пунктов. Где-то регистрация доступна более широкому кругу людей, а в других общинах могут дополнительно оценивать материальное положение или другие обстоятельства заявителей.

Тем, кто планирует обратиться за бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области, советуют заранее узнать у местных координаторов о дате и месте выдачи, необходимых документах и ​​порядке регистрации. Информация может изменяться в зависимости от объемов поставок, финансирования и потребностей населения, поэтому актуальные объявления следует проверять регулярно.

Джерело: ВПП ООН

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