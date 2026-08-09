Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що ракет до Patriot випускають мало, Україні нема чого передати, а те, що на складах, партнери залишили собі, зокрема, США – проти Ірану, а Європа – проти рф, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Через 2 місяці прийдуть ракети чи не прийдуть? Щоб прийшли ракети, їх треба зробити. Немає виробів. А чому немає виробів? А тому, що їх виготовляють лише 600 штук на рік, завод більше не може. Для того, щоб завод робив більше, інвестор має зрозуміти, що, якщо він вкладе гроші, то через 10 років воно окупиться, його ракети купуватимуть. А інвеститор думає, може, завтра закінчиться війна, він вкладе гроші, а потім ці ракети нікому не потрібні будуть, а їх треба комусь продати. А кому? І виходу зі становища немає. Парадокс», – стверджує Олег Старіков.

Як розповідає експерт, США завжди розглядають війну як бізнес, і ось вони вважають, що російсько-українська війна не приносить прибуток, на який вони розраховували. Тому, продовжує він, переклали все на Європу, європейці навіть створили Коаліцію рішучих, на словах розповідають усе красиво, заслухаєшся, але можливостей у них не так багато, хоч ракети до Patriot на складах у них є.

«США нам не дадуть своїх запасів, гаразд, вони з Іраном воюють. Чому Європа не дає? Вони мають певний запас. Але тепер сидить Пісторіус, чухає ріпу і думає: «Ага, віддам я ракети, а Україна щомісяця вже протягом 4 років в інформаційному полі розповідає, що путін завтра на нас нападе. А як же ми від нього відбиватимемося? А якщо завтра путін нападе на Естонію, Латвію, як ми будемо відбиватися? Нам самим ці ракети потрібні». Тактично це правильна інформаційна політика, але стратегічно неправильна, це призвело до того, що зенітно-керовані ракети до ППО нам не отримати», – пояснює Олег Старіков.

Крім того, зазначає експерт, ми не збиваємо російську балістику не лише тому, що перехоплювачів немає чи їх мало, а й тому, що росіяни модернізували ракети. Тепер, констатує він, мабуть, балістика на завершальному етапі летить по аеробалістичній траєкторії, тобто це ще збити треба, а помилка на 0,001 градус призведе до промаху на 40 метрів.

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