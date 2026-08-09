Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 10 по 16 августа указывает, что осень уже близко.

Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 10 по 16 августа обещает влияние преимущественно сухой и теплой погоды, пишет Politeka.net.

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра , температура днем ​​будет меняться в пределах +23…+30 градусов, а значительных осадков не ожидается

Начало недели будет самым теплым. В понедельник, 10 августа, установится ясная погода, а температура поднимется до +27°C. Ветер ожидается слабый, поэтому на солнце тепло может ощущаться посильнее.

Во вторник жара усилится. Воздух прогреется до +30°C, при этом в течение дня будет преобладать солнечная погода. Вероятность дождя остается низкой.

Середина недели будет прохладнее. В среду максимальная температура составит около +24 °C. Небо остается преимущественно ясным, без существенных изменений атмосферной ситуации.

Четверг станет одним из самых прохладных дней периода. Синоптики прогнозируют около +23°C днем. Погода останется сухой, осадки не ожидаются.

В пятницу температура будет близка к +24°C. День пройдет преимущественно солнечно, хотя ветер может усилиться до умеренных значений.

На выходных тепло постепенно вернется. В субботу столбики термометров поднимутся до +26°C, а погода будет преимущественно ясной. В воскресенье станет еще теплее – до +28°C. Небо может быть облачнее, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Таким образом, вторая декада августа начнется без резких погодных изменений. Прогноз погоды в Харьковской области с 10 по 16 августа показывает, что самые высокие температуры ожидаются в начале и конце недели, тогда как в его середине станет несколько прохладнее.

В жаркие дни жителям области стоит планировать длительное пребывание под открытым небом на утренние или вечерние часы, пользоваться защитой от солнца и не забывать регулярно пить воду. Водителям также рекомендуют учитывать повышенную температуру во время продолжительных поездок.

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