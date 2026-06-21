Организация подчеркивает, что график и места раздачи бесплатных продуктов в Запорожье регулярно меняются.

Бесплатные продукты в Запорожье выдают внутренне перемещенным лицам и пенсионерам по расписанию от благотворительной организации «Улыбка ЮА», сообщает Politeka.net.

По информации фонда, помощь предоставляется не каждый день, поэтому жителям советуют регулярно проверять обновление на официальном сайте организации и ее страницах в соцсетях. Это позволяет планировать посещение и избежать очередей.

Приоритет фонда – поддержка людей, пострадавших из-за войны войны, а также представителей уязвимых групп населения. Основное внимание уделяется внутренне перемещенным лицам, пожилым гражданам и пенсионерам, обеспечивая базовые ресурсы для повседневной жизни.

Одним из главных направлений есть продуктовые наборы. Они включают основные продукты, необходимые для полноценного ежедневного рациона, и распределяются среди ВПЛ и пенсионеров в городе и области.

Отдельно организация помогает семьям, потерявшим жилье из-за боевых действий. Для таких граждан предоставляют теплую одежду, постельное белье, предметы первой необходимости и базовые бытовые принадлежности, которые помогают приспособиться к новым условиям.

Помимо продуктов «Улыбка ЮА» обеспечивает гуманитарной поддержкой переселенцев и местных жителей. В перечень входят средства личной гигиены, детское питание, подгузники, комплекты по уходу за пожилыми людьми и другие вещи ежедневного пользования. Это помогает сохранять достойный уровень жизни и поддерживать достоинство в сложных обстоятельствах.

Организация подчеркивает, что график и места раздачи бесплатных продуктов в Запорожье регулярно меняются. Всем, кто нуждается в помощи, советуют следить за официальными ресурсами фонда, чтобы получить актуальные сведения о новых этапах программ и графике выдачи.

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