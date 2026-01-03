В Запорожье стартовала новая система оплаты проезда, позволяющая пассажирам пользоваться цифровой картой «Січ Загальна» без пластиковых носителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет городской совет .

Электронный билет теперь можно приобрести через мобильное приложение EasyPay, тогда как раньше покупка была доступна только в терминалах по ул. Школьной, 2. Стоимость поездки осталась на уровне 60 гривен.

В салонах транспорта установлены QR-коды. Пассажиру достаточно отсканировать код по телефону, и списание происходит автоматически с электронной карты, привязанной к программе.

Систему E-Pass внедряет компания ООО «ИЗИ СОФТ», входящая в финтех-группу EasyPay. Для пользования картой нужно скачать приложение, выбрать город Запорожье, открыть раздел «Транспорт», выбрать тип «Общая» и подтвердить оплату.

Жители, уже имеющие физические носители — студенческие, школьные, льготные или общие — могут добавить их в приложение. После оцифровки пластиковые версии становятся ненужными, ведь все данные хранятся на телефоне.

Оплата проходит мгновенно: QR-код сканируют камерой или сканером в программе, выбирают карту для расчета и подтверждают операцию. Билет действителен 75 минут в пределах одного транспортного средства; при пересадке необходимо приобрести новый.

Пополнение баланса возможно без комиссий через приложение EasyPay, официальный сайт или более 100 терминалов по городу. Для комфортного использования новой системы оплаты проезда в Запорожье жителям советуют проверять состояние счета и обновление приложения, чтобы поездки проходили без задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: переселенцев ждет новая программа поддержки, что известно.