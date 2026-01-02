Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках инициативы, направленной на обеспечение базовых потребностей пожилых людей, оказавшихся в уязвимом положении из-за войны и экономических трудностей, сообщает Politeka.

Программа предусматривает поддержание минимальных условий проживания в холодный сезон и обеспечение базовыми ресурсами.

Инициатива ориентирована на домохозяйства с низким доходом и потерявших основной источник заработка. Особое внимание уделяется жилью с незначительными повреждениями после 24 февраля 2022, расположенном в безопасных районах города и области.

Отдельную группу получателей составляют люди с инвалидностью, граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями, одинокие лица от 60 лет и жители с ограниченной подвижностью. Предпочтение отдают домам, где проживает один или два пожилых лица без поддержки родственников, одиноким родителям, опекунам несовершеннолетних, многодетным семьям, беременным женщинам и матерям с малыми детьми.

Помощь оказывают через местные благотворительные организации, в частности, «Каритас», совместно с муниципальными службами. Распределение ресурсов осуществляется с учетом реальной потребности, позволяющей охватить наиболее уязвимых людей и стабилизировать их бытовые условия.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье включает контроль соблюдения правил получения поддержки. Пожилым жителям советуют заранее уточнять график выдачи и подготовить все необходимые документы, чтобы воспользоваться услугами без задержек.

Программа также предусматривает консультации социальных работников и волонтеров, помогающих сориентироваться в доступных видах поддержки и сопровождающих процесс получения помощи. Это позволяет получить не только базовые ресурсы, но и почувствовать социальную поддержку в сложный период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: какие именно изменения произошли в городе

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кого зовут на зарплату от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам готовы помочь, что можно получить