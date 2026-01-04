Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье начало работу в рамках пилотной программы, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на переселенцев, нуждающихся в дополнительной поддержке после длительного лечения или утраты возможности самостоятельно обеспечивать бытовые нужды.

По данным Министерства социальной политики, участникам предлагают бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев. Финансирование производится за счет государственного бюджета.

Помещения для проживания оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания. Люди могут самостоятельно готовить еду, планировать повседневные дела и получать помощь в ведении хозяйства. Отдельное внимание уделяется развитию социальных навыков и поддержке в кризисных ситуациях. Именно в таком формате работает бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье.

Для маломобильных переселенцев проживание организуют социальные передатчики, внесенные в соответствующий государственный Реестр. Это физические или юридические лица, которые имеют в собственности или аренде подходящие помещения и отвечают установленным правительством требованиям.

В Министерстве социальной политики отмечают, что главная цель программы состоит не только во временном размещении переселенцев. Инициатива направлена ​​на восстановление самостоятельности, стабильности и безопасности, необходимых для повседневной жизни.

Подать заявку на участие в проекте можно уже сейчас, обратившись в социальные службы города. Там предоставят подробную информацию об условиях участия и процедуры получения жилья.

Пилотный проект будет действовать в ограниченный период, а результаты его реализации станут основанием для возможного расширения инициативы и внедрения подобных программ в других городах.

