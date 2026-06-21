Організація підкреслює, що графік і місця роздач безкоштовних продуктів у Запоріжжі регулярно змінюються.

Безкоштовні продукти у Запоріжжі видають внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам за встановленим розкладом від благодійної організації «Посмішка ЮА», повідомляє Politeka.net.

За інформацією фонду, допомога надається не щодня, тому мешканцям радять регулярно перевіряти оновлення на офіційному сайті організації та її сторінках у соцмережах. Це дозволяє планувати відвідування та уникнути черг.

Пріоритет фонду – підтримка людей, які постраждали через війну, а також представників уразливих груп населення. Основну увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам, літнім громадянам та пенсіонерам, забезпечуючи базові ресурси для повсякденного життя.

Одним із головних напрямів є продуктові набори. Вони включають основні харчі, необхідні для повноцінного щоденного раціону, та розподіляються серед ВПО і пенсіонерів у місті та області.

Окремо організація допомагає родинам, які втратили житло через бойові дії. Для таких громадян надають теплий одяг, постільну білизну, предмети першої необхідності та базові побутові речі, що допомагають пристосуватися до нових умов.

Крім продуктів, «Посмішка ЮА» забезпечує гуманітарною підтримкою переселенців і місцевих жителів. До переліку входять засоби особистої гігієни, дитяче харчування, підгузки, комплекти для догляду за літніми людьми та інші речі щоденного користування. Це допомагає зберігати належний рівень життя й підтримувати гідність у складних обставинах.

Організація підкреслює, що графік і місця роздач безкоштовних продуктів у Запоріжжі регулярно змінюються. Усім, хто потребує допомоги, радять стежити за офіційними ресурсами фонду, аби отримати актуальні відомості про нові етапи програм і графік видачі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: хто саме має право на отримання домівки.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: жителів попередили про важливі зміни.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям її отримати.