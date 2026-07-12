Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляются через систему волонтерских хабов и специализированных учреждений, сообщает Politeka.

Одним из ключевых ячеек помощи является Гуманитарный штаб, который развернул свою деятельность на базе школы УПК №26 ДУЗ ДЮЦ Зорецвит. Заведение расположено по адресу Студенческий бульвар, 21.

В этом штабе внутренне перемещенные лица могут получить не только горячие обеды для поддержки сил, но и взять наборы бесплатных продуктов для ВПЛ и песнионеров в Кировоградской области.

Также здесь выдают детское питание и необходимую одежду. Пункт работает по стабильному графику с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов.

Еще одним местом, где время от времени предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества имени Helen Arutunian.

Учреждение находится на улице Вокзальная, 14. Сюда за гуманитарной помощью могут обращаться не только переселенцы, но и пожилые люди, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.

Кроме того, областной социальный центр матери и ребенка принимает на ночевку семьи с детьми, предоставляя им возможность находиться в комфортных условиях в течение нескольких дней.

Здесь люди снабжены горячим душем и местом для приготовления пищи. Благотворители регулярно передают в центр детское питание, продовольствие и средства гигиены для малышей.

Важно отметить, что центр работает исключительно для внутренне перемещенных лиц. Для получения подробной информации о поселении и наличии продовольственных ресурсов необходимо обращаться за контактным номером телефона +380932946061.

Источник: UkrainianCity

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