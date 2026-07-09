Дефицит продуктов в Кировоградской области связан с завершением реализации урожая прошлого года и постепенным исчезновением переходных запасов.

На рынке овощей в Кировоградской области наблюдается дефицит прошлогодней моркови, уже влияющий на ассортимент в торговых сетях и формирование цен, передает Politeka.

По данным мониторинга, производители продают остатки урожая в прошлом сезоне по 13–20 гривен за килограмм. Такая стоимость отражает постепенное уменьшение объемов продукции, еще хранящейся на складах.

Представители отрасли отмечают, что доступных партий становится все меньше. В то же время, оптовые компании и крупные ритейлеры активно закупают овощи, из-за чего имеющиеся запасы быстро реализуются.

В фермерских хозяйствах сообщают, что большинство овощехранилищ уже почти пусто. Из-за ограниченного предложения рынок более чувствительно реагирует даже на незначительное увеличение спроса со стороны покупателей.

Эксперты объясняют нынешнюю ситуацию завершением продажи прошлогоднего урожая и постепенным истощением резервов, которые недавно помогали удерживать цены от роста.

Несмотря на дефицит продуктов в Кировоградской области, морковь остается дешевле, чем в этот же период прошлого года. По словам аналитиков, этому способствовали достаточные объемы продукции, заложенные на хранение в начале сезона.

Специалисты полагают, что в ближайшее время резких изменений на рынке не ожидается. Последующая ценовая динамика будет зависеть от темпов поступления нового урожая, состояния логистики и скорости обновления ассортимента в магазинах.

По прогнозам экспертов, с увеличением предложения свежей моркови ситуация будет постепенно стабилизироваться, а рынок вернется к более сбалансированному соотношению между спросом и предложением.

Джерело: east-fruit

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