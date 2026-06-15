Доплаты пенсионерам в Запорожье предоставляются по четко определенным условиям и после прохождения всех необходимых процедур.

Доплаты пенсионерам в Запорожье вводятся как отдельный ежемесячный механизм социальной поддержки граждан пожилого возраста и предусматривают дополнительные выплаты при определенных условиях, сообщает Politeka.net.

Программу реализует Пенсионный фонд Украины. Она распространяется на людей, достигших 80-летнего возраста и отвечающих установленным критериям. В отличие от других видов надбавок, в этом случае автоматическое начисление не предусмотрено.

Основным условием является потребность в постоянном постороннем уходе. Для подтверждения этого необходимо обратиться к семейному врачу, пройти оценку состояния здоровья и получить заключение врачебно-консультативной комиссии, определяющей право на получение средств.

Кроме медицинских оснований учитывается социальный статус. Речь идет о проживании без трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать содержание. В то же время, их наличие принимается во внимание независимо от места фактического проживания.

Размер выплаты составляет 1038 гривен в месяц. Это соответствует 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году определен на уровне 2595 гривен.

Оформление производится через Пенсионный фонд после подачи заявления и необходимого пакета документов. В него входят паспорт, идентификационный код и медицинское заключение. Решение принимается только после полной проверки всех оснований.

Специалисты отмечают, что порядок назначения таких выплат остается неизменным и действует в соответствии с действующим законодательством. В этом контексте Доплаты для пенсионеров в Запорожье предоставляются по четко определенным условиям и после прохождения всех необходимых процедур.

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