Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі надаються за чітко визначеними умовами та після проходження всіх необхідних процедур.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі запроваджуються як окремий щомісячний механізм соціальної підтримки громадян літнього віку та передбачають додаткові виплати за визначених умов, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Пенсійний фонд України. Вона поширюється на людей, які досягли 80-річного віку та відповідають встановленим критеріям. На відміну від інших видів надбавок, у цьому випадку автоматичного нарахування не передбачено.

Основною умовою є потреба у постійному сторонньому догляді. Для підтвердження цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, пройти оцінювання стану здоров’я та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії, який визначає право на отримання коштів.

Крім медичних підстав, враховується соціальний статус. Йдеться про проживання без працездатних родичів, які зобов’язані забезпечувати утримання. Водночас їх наявність береться до уваги незалежно від місця фактичного проживання.

Розмір виплати становить 1038 гривень щомісяця. Це відповідає 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році визначено на рівні 2595 гривень.

Оформлення здійснюється через Пенсійний фонд після подання заяви та необхідного пакета документів. До нього входять паспорт, ідентифікаційний код та медичний висновок. Рішення ухвалюється лише після повної перевірки всіх підстав.

Фахівці зазначають, що порядок призначення таких виплат залишається незмінним і діє відповідно до чинного законодавства. У цьому контексті Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі надаються за чітко визначеними умовами та після проходження всіх необхідних процедур.

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