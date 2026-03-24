Работа для пенсионеров в Запорожье остается актуальной для многих жителей города, которые по завершении трудовой карьеры стремятся получать дополнительный доход, сообщает Politeka.

На платформах поиска работы работодатели регулярно публикуют новые вакансии для кандидатов всех возрастов.

Анализ объявлений на сайте Work.ua показывает, что предложения охватывают несколько отраслей. Среди них – торговля, производство и аграрный сектор.

Одной из вакансий является тракторист компании ООО «Украинский Аграрный Холдинг». Предприятие работает в сфере агропромышленного производства и занимается растениеводством, элеваторными услугами, молочным животноводством и перевозками. В структуре холдинга работает около полутора тысяч сотрудников.

Компания ищет специалистов по работе в Береговском районе Закарпатской области. От кандидатов ожидают наличие удостоверения тракториста-машиниста и понимания процессов обработки почвы.

Еще одна работа для пенсионеров в Запорожской области связана со сферой торговли. В микрорайоне Кичкас ищут продавца продовольственных товаров.

Магазин работает посменно круглосуточно, поэтому график согласовывается с работодателем индивидуально. Заработная плата в этой должности составляет примерно от 18 до 36 тысяч гривен в зависимости от нагрузки.

Среди предложений есть и вакансии с более высоким уровнем дохода. Компания ООО «МИК» расширяет экспериментальный цех и приглашает портных.

Основной задачей работников станет пошив образцов одежды по заданным моделям, в частности, курток, брюк и рубашек, а также взаимодействие с конструктором и технологом во время производственного процесса. Заработная плата в этой должности может составлять от 35 до 40 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

