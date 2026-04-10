Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области предоставляется Mercy Corps в партнерстве с Фондом Говарда Баффета и местными организациями, сообщает Politeka.

Программа охватывает пожилых людей, домохозяйства, фермеров и внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате войны.

Участники получают денежные выплаты, продуктовые и бытовые наборы, гигиенические комплекты, а также поддержку возобновления сельскохозяйственной деятельности. Помощь оказывают в безопасных районах, где ведение хозяйства не угрожает жизни.

На местном уровне реализацию программы поддерживают Благотворительный фонд ПОДДЕРЖКА АГРО, ОО Всеукраинский Аграрный Совет и другие организации с опытом помощи фермерским инициативам.

Программа включает несколько направлений:

Домохозяйства и мелкие фермеры – поддержка для восстановления хозяйства.

– поддержка для восстановления хозяйства. Малый и средний агробизнес – помощь предприятиям, важным для общества.

– помощь предприятиям, важным для общества. Учреждения аграрного сектора – развитие микро-, малого и среднего бизнеса.

– развитие микро-, малого и среднего бизнеса. Женщины-фермерки – обучение, консультации и поддержка в ведении хозяйства или бизнеса.

Специалисты рекомендуют внимательно ознакомиться с требованиями и подготовить необходимые документы перед подачей заявки. Это позволяет не только покрыть базовые потребности пожилых людей, но и стимулирует экономическую активность в сельских общинах.

Получить гуманитарную помощь пенсионерам в Черниговской области могут все, кто отвечает критериям и подает документы вовремя. Эксперты советуют регулярно проверять обновления программы, чтобы не упустить новые возможности и доступные виды поддержки.

Более подробную информацию можно получить в местных офисах Mercy Corps или через партнерские организации, координирующие доставку помощи. Программа продолжает расширять охват, чтобы обеспечить поддержку всем нуждающимся в регионе.

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: в ПФУ ответили, у кого увеличатся выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: стало известно, как изменились расценки.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черниговской области: как получить желаемую поддержку.