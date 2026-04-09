Доплаты для пенсионеров в Черниговской области предусмотрены для части украинцев пожилого возраста, отвечающих определенным критериям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Одной из наиболее распространенных форм поддержки пожилых людей является возрастная надбавка.

Она назначается гражданам, достигшим 70-летнего возраста, а ее размер зависит от возрастной категории. В частности, лица от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 грн ежемесячно, от 75 до 79 лет — 456 гривен, а после 80 лет — 570 гривен. В то же время, эти выплаты предоставляются только при условии, что общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не превышает 10 340,35 грн. Несмотря на проведение индексации размеры этих доплат остаются фиксированными.

Отдельно предусмотрена еще одна существенная доплата для пенсионеров от 80 лет — ежемесячная выплата в размере 1038 гривен.

Однако доплата в Черниговской области не назначается автоматически и доступна не всем. Чтобы получить эту надбавку, необходимо удовлетворять нескольким обязательным критериям. В первую очередь, речь идет о людях, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных их содержать, независимо от того, где эти родственники находятся — в Украине или за рубежом.

Еще одним важным условием является наличие подтвержденной потребности в постоянном постороннем уходе. Это подтверждается выводом врачебно-консультативной комиссии, который свидетельствует, что по состоянию здоровья человек не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в помощи.

Пенсионеры могут получать дополнительные средства за сверхурочный страховой стаж.

Такие выплаты начисляются на каждый полный год работы сверх установленной нормы. Размер этой доплаты составляет 1 процент от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, за каждый дополнительный год.

В то же время, существует ограничение: даже за длительный сверхурочный стаж общая сумма повышения обычно не превышает примерно 500 гривен в месяц.

