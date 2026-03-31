В Черниговской области начали начислять доплаты для пенсионеров автоматически для граждан пенсионного возраста и ветеранов войны, сообщает Politeka.

Эти выплаты предусмотрены законодательством и гарантируют ежемесячную финансовую поддержку разных категорий получателей.

Участники боевых действий могут получить дополнительно 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных и фиксированную сумму 40 гривен. Если общая пенсия вместе с надбавками не достигает минимального уровня, государство компенсирует разницу по адресной помощи.

Ежемесячные выплаты для возрастов выглядят так: от 70 до 74 лет — 300 грн, от 75 до 79 — 456 грн, от 80 лет и старше — 570 гривен.

В большинстве случаев назначение надбавок производится без дополнительного обращения в Пенсионный фонд. В то же время, выплаты начисляются только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Особое внимание уделяют пенсионерам старше 80 лет, которые живут самостоятельно и нуждаются в посторонней помощи. Для них предусмотрена поддержка около 1038 гривен ежемесячно. Чтобы оформить выплату, необходимо предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья и подать заявление в Пенсионный фонд.

После проверки документов решение о начислении средств принимается в установленном порядке. Это гарантирует, что доплаты для пенсионеров в Черниговской области будут поступать своевременно и помогают покрывать расходы на базовые нужды и уход пожилых жителей региона.

Специалисты советуют обращаться в местные отделения Пенсионного фонда для уточнения деталей и своевременного получения выплат.

