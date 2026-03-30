С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области, сообщают местные органы власти, передает Politeka.

Новые расценки включают в себя централизованное водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора в общинах региона.

Жители уже получили обновленные платежки. Для частных домов месячная плата составляет 37,50 грн. на одного человека, а для квартир многоэтажек — 36,55 грн. Счета формируются автоматически, дополнительные действия от потребителей не требуют.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением зарплат персонала. Это обеспечивает стабильную работу систем обращения с отходами и надлежащее качество услуг в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались социальные программы поддержки населения. Проект «Восстановление» предусматривает компенсации для владельцев жилья, поврежденного во время боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Эксперты советуют оплачивать счета в срок, проверять начисления и планировать семейный бюджет. Это помогает избежать долгов, штрафов и гарантирует надлежащее состояние коммунальной инфраструктуры.

Тарифы учитывают льготы и государственную помощь социально уязвимым категориям. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области подразумевает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилья.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями, проверять актуальные расценки и возможные компенсации. Это позволяет контролировать затраты, избегать непредвиденных нагрузок и обеспечивает стабильную работу коммунальной системы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги Черниговской области делает своевременную оплату и контроль потребления ресурсов ключевыми для бесперебойного обеспечения домохозяйств необходимыми услугами.

