В Одесской области начала действовать программа денежной помощи, которую могут получить не только пенсионеры.

Денежная помощь предоставляется в Одесской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, но только при нескольких условиях, сообщает Politeka.net.

Программу реализует Благотворительный фонд «Право на защиту» как партнер консорциума, координирующий ACTED при финансовой поддержке правительства США.

В Одесской области начала действовать программа финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц и местных жителей, проживающих в прифронтовых и пограничных общинах. Воспользоваться денежной помощью в Одесской области могут также пенсионеры и другие категории населения, которые из-за войны войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Ключевым условием участия является уровень дохода. Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства не должен превышать 8422 гривны.

Помимо финансового критерия заявители должны соответствовать ряду дополнительных требований. В частности, право на поддержку имеют граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за угрозы жизни, безопасности или достоинства.

Претендовать на выплаты могут лица, переместившиеся не менее 45 дней назад, но не больше шести месяцев назад. В то же время, место их нынешнего проживания должно располагаться на расстоянии более 50 километров от линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией.

Особое внимание при рассмотрении заявок будет уделено социально уязвимым категориям населения. Первоочередно поддержку будут получать семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, одинокие матери или родители, пожилые граждане, а также другие лица, нуждающиеся в особой помощи.

В рамках программы предусмотрено два формата денежной помощи в Одесской области.

Для жителей прифронтовых и приграничных территорий, продолжающих проживать в условиях повышенного риска, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 1 800 гривен на одного человека. Общая сумма пособия за шесть месяцев составит 10 800 гривен.

Для граждан, вынужденных эвакуироваться из-за непосредственной угрозы жизни и безопасности, установлен повышенный размер выплат — 4 100 гривен на человека ежемесячно. В течение трех месяцев общая сумма такой помощи составит 12 300 гривен.

