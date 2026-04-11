Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предусматривает предоставление единовременной выплаты отдельным категориям граждан.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет выплачиваться в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №341 от 18 марта, сообщает Politeka.

Документом предусмотрена дополнительная адресная поддержка в размере 1500 гривен, которую начислят в апреле 2026 года.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области касается граждан, которым по состоянию на 1 апреля назначены пенсии или государственные социальные выплаты.

Важное условие – общий размер пенсионных начислений не должен превышать 25 950 гривен. Право на получение доплаты имеют получатели страховых пенсий по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Также выплата предусмотрена для получающих пенсии за выслугу лет или специальные пенсии. Отдельно отмечается, что доплата предоставляется лицам с инвалидностью и получающим пенсии в связи с потерей кормильца.

Кроме пенсионеров, денежную помощь для ВПЛ в Одесской области получат и получатели государственных социальных выплат.

Среди них внутренне перемещенные лица, получающие выплаты на проживание, малообеспеченные семьи, люди без права на пенсию, лица с инвалидностью, а также граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью.

доплата предусмотрена и для семей с детьми, в частности, одиноких матерей, опекунов, многодетных семей и семей с тяжелобольными детьми.

Начисление также касается родителей воспитателей и приемных родителей, получающих соответствующее денежное довольствие.

Важно, что обращаться дополнительно для оформления выплаты не следует. Все средства будут перечислены автоматически в апреле.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кому и какое убежище доступно