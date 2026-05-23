Подорожание проезда в Днепре отражает ситуацию и в других украинских городах.

Подорожание проезда в Днепре официально вступило в силу 9 мая: перевозчики перевели маршрутные автобусы на тариф 23 гривны за одну поездку, передает издание Politeka.

Предварительное изменение стоимости фиксировали в январе. Тогда жильцы платили 20 гривен, а причинами называли удорожание энергоносителей, нестабильный валютный рынок и перебои с электричеством.

В Днепровском городском совете подтвердили новые цены. Чиновники объяснили решение обновленными экономическими показателями транспортной отрасли.

Представители автопредприятий заявляют о существенном увеличении расходов на дизель, смазочные масла и техническое обслуживание. Поэтому компаниям все сложнее поддерживать стабильный выпуск автобусов.

Руководитель одного перевозчика Андрей Русовский сообщил также о кадровом дефиците. Часть водителей и работников сервиса уволилась, поэтому отдельные машины временно остаются без рейсов.

В транспортном департаменте уточнили: после колебаний мирового топливного рынка оптовая цена дизеля приблизилась к 90 гривнам за литр. Раньше показатель держался около 70.

Чиновники отмечают, что фактическая себестоимость пассажирских перевозок уже достигает 28-32 гривен в зависимости от направления. В то же время, резкое увеличение тарифа могло бы создать дополнительную нагрузку для горожан.

В горсовете добавляют, что подорожание проезда в Днепре отражает ситуацию и в других украинских городах, где цены также пересматриваются из-за расходов перевозчиков и нехватки персонала.

Специалисты прогнозируют, что ситуация на топливном рынке и дальше будет определять изменения тарифов в сфере общественных перевозок.

