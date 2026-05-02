В Одеській області розпочала діяти програма грошової допомоги, яку можуть отримати не тільки пенсіонери.

Грошова допомога надається в Одеській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, проте тільки за кількох умов, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Благодійний фонд «Право на захист» як партнер консорціуму, який координує ACTED за фінансової підтримки уряду США.

В Одеській області розпочала діяти програма фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, які проживають у прифронтових і прикордонних громадах. Скористатися грошовою допомогою в Одеській області можуть також пенсіонери та інші категорії населення, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Ключовою умовою для участі є рівень доходу. Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства не повинен перевищувати 8 422 гривні.

Крім фінансового критерію, заявники мають відповідати низці додаткових вимог. Зокрема, право на допомогу мають громадяни, які були змушені покинути свої домівки через загрозу життю, безпеці або гідності.

Претендувати на виплати можуть особи, які перемістилися щонайменше 45 днів тому, але не більше шести місяців тому. Водночас місце їхнього нинішнього проживання повинно розташовуватися на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту або державного кордону з Російською Федерацією.

Особливу увагу під час розгляду заявок приділятимуть соціально вразливим категоріям населення. Першочергово підтримку отримуватимуть родини, у складі яких є люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, одинокі матері чи батьки, громадяни похилого віку, а також інші особи, які потребують особливої допомоги.

У межах програми передбачено два формати грошової допомоги в Одеській області.

Для жителів прифронтових і прикордонних територій, що продовжують мешкати в умовах підвищеного ризику, передбачено щомісячну виплату у розмірі 1 800 гривень на одну особу. Загальна сума допомоги за шість місяців становитиме 10 800 гривень.

Для громадян, які були змушені евакуюватися через безпосередню загрозу життю та безпеці, встановлено підвищений розмір виплат — 4 100 гривень на особу щомісяця. Протягом трьох місяців загальна сума такої допомоги сягне 12 300 гривень.

