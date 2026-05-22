Подорожание проезда в Закарпатской области набирает обороты после очередного обновления тарифов на автобусных маршрутах региона, передает издание Politeka.

Наибольшее изменение почувствовали люди, которые ежедневно пользуются сочетанием для работы, обучения или регулярных поездок между населенными пунктами.

Перевозчики объясняют новые расценки ростом затрат на горючее, технический сервис и ремонт транспорта. Дополнительное давление создает более высокую стоимость деталей и доставки комплектующих.

После просмотра тарифов билет из Ужгорода в Мукачево стоит от 123 гривен. Поездка в направлении Чопа стартует от 94. Маршрут до Виноградова обойдется не менее 316 гривен. Дорога в Рахов уже превышает 600.

Обновление коснулось также городских рейсов. В Мукачево пассажиры теперь платят 20 гривен вместо 15. В Ужгороде действует разный формат оплаты: банковской картой — 20, наличными — 23.

Подорожание проезда в Закарпатской области активно обсуждается среди жителей края, ведь транспорт все сильнее влияет на ежемесячные расходы семей. Особенно это чувствуют студенты, работники и люди, часто передвигающиеся между общинами.

Специалисты отрасли отмечают, что подобная тенденция наблюдается и в других регионах страны. Операторы пересматривают расценки из-за стабильного роста расходов на обслуживание автопарков и топливных ресурсов.

В общинах допускают новые изменения тарифов в будущем, если экономическая ситуация будет и дальше влиять на сферу перевозок.

Местные власти призывают перевозчиков сохранять баланс между экономическими потребностями отрасли и доступностью поездок для населения.

Источник: pershij.com.ua

