Графики отключения света вводятся из-за дополнительных ремонтных работ, запланированных в Днепропетровской области на 24 мая, сообщает Politeka.net.

В энергетических службах объясняют, что речь идет о заранее спланированных технических мерах, направленных на поддержание надлежащего состояния электросетей. В рамках этих работ специалисты осуществляют обслуживание оборудования, проверку его технического состояния, а также постепенное обновление отдельных элементов инфраструктуры.

В связи с плановыми и ремонтными работами жителей области призывают заранее учесть возможные графики отключения света в Днепропетровской области на 24 мая во время планирования ежедневных дел, а также готовы к кратковременным перебоям с подачей электроэнергии в определенные часы.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 24 мая продлятся с 8 до 19 часов в селе Кочережкы. Ограничения вводятся излишки по отдельным адресам:

Абрыкосова, Вышнева, Зарична, Затышна, Ковальська, Козацька, Лысенка, Лисова, Медова, Межова, Мисливська, Мостова, Нагирна, Пятыхаткы, Сонячна, Тыха, Титова, Шевченка.

Также с 8 до 19 часов не будет света в селе Пидлисне на улице Самарська и в селе Вербкы.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Короливка с 8 до 19 часов на улицах:

Актывна: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29

Пушкина: 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22.

Источник: Вербківська сільська територіальна громада

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

