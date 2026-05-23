Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может выплачиваться в значительно меньшем объеме из-за наличия устаревших и неточных сведений в базах данных, сообщает Politeka.

Специалисты выявили серьезную проблему, которая напрямую влияет на общий размер государственных выплат для пожилых людей.

В общих реестрах Пенсионного фонда до настоящего времени хранятся неполные или полностью искривленные сведения о трудовом стаже и заработной плате граждан.

Большинство этих критических ошибок было допущено еще в 1990-х годах при первоначальном формировании цифровых систем учета.

Из-за такой ситуации денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области для многих получателей сейчас рассчитывается по неправильным показателям.

Речь идет о конкретных периодах официальной работы, которые в девяностых годах фиксировались исключительно в бумажном виде.

В те времена электронные реестры еще не функционировали должным образом, поэтому информация записывалась только в трудовые книжки.

За прошедшие десятилетия огромное количество важных документов было безвозвратно потеряно из-за халатности или форс-мажорных обстоятельств.

Ситуация становится еще сложнее из-за того, что многие предприятия и организации сейчас ликвидированы. В конечном итоге отдельные годы законного стажа пожилых людей не засчитываются к общему счету.

Официальный заработок за определенные годы остается не подтвержденным документально, что негативно отражается на формуле начисления.

Однако денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может быть существенно пересмотрено в сторону увеличения благодаря активным действиям самих граждан.

Представители ПФУ рекомендуют всем пожилым людям самостоятельно проверить свои данные. Сделать это можно через личный кабинет на официальном вебпортале электронных услуг учреждения.

Источник: Вовремя

