Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может выплачиваться в значительно меньшем объеме из-за наличия устаревших и неточных сведений в базах данных, сообщает Politeka.
Специалисты выявили серьезную проблему, которая напрямую влияет на общий размер государственных выплат для пожилых людей.
В общих реестрах Пенсионного фонда до настоящего времени хранятся неполные или полностью искривленные сведения о трудовом стаже и заработной плате граждан.
Большинство этих критических ошибок было допущено еще в 1990-х годах при первоначальном формировании цифровых систем учета.
Из-за такой ситуации денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области для многих получателей сейчас рассчитывается по неправильным показателям.
Речь идет о конкретных периодах официальной работы, которые в девяностых годах фиксировались исключительно в бумажном виде.
В те времена электронные реестры еще не функционировали должным образом, поэтому информация записывалась только в трудовые книжки.
За прошедшие десятилетия огромное количество важных документов было безвозвратно потеряно из-за халатности или форс-мажорных обстоятельств.
Ситуация становится еще сложнее из-за того, что многие предприятия и организации сейчас ликвидированы. В конечном итоге отдельные годы законного стажа пожилых людей не засчитываются к общему счету.
Официальный заработок за определенные годы остается не подтвержденным документально, что негативно отражается на формуле начисления.
Однако денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может быть существенно пересмотрено в сторону увеличения благодаря активным действиям самих граждан.
Представители ПФУ рекомендуют всем пожилым людям самостоятельно проверить свои данные. Сделать это можно через личный кабинет на официальном вебпортале электронных услуг учреждения.
