Подорожание проезда в Сумской области стало одной из главных тем для жителей Ахтырки после обсуждения обновленных автобусных тарифов, передает Politeka.

В общине сейчас функционирует только 12 маршрутов из 23 ранее обеспечивавших перевозку. Отрасль сталкивается с нехваткой водителей и кадровыми трудностями, в результате чего нарушается стабильность графиков и интервалы движения транспорта.

Цена билета на уровне 13 гривен не изменялась с 2023 года. Перевозчики отмечают, что за этот период существенно выросли расходы на горючее, техобслуживание машин, ремонтные работы и оплату труда персонала.

По расчетам предприятий фактическая себестоимость одной поездки сейчас колеблется от 20,09 до 37,48 гривны в зависимости от направления. В этой связи рассматривают вариант введения единого тарифа около 20 гривен.

В городской администрации подчеркивают, что удорожание проезда в Сумской области связано с ростом общих расходов в сфере перевозок, что заставляет компании пересматривать экономические расчеты.

Проекты решений уже вынесены на общественное обсуждение. По состоянию на данный момент письменных замечаний или официальных обращений от жителей не поступало.

Также планируется сохранить часть льгот. Для младших школьников могут оставить оплату 10 гривен, а отдельные категории пассажиров будут и дальше пользоваться бесплатным проездом.

Горожане активно комментируют ситуацию в соцсетях, обращая внимание не только на возможную новую стоимость билетов, но и на техническое состояние автобусов и длительные интервалы между рейсами.

Финальное решение по обновленным расценкам будет принято после завершения консультаций и анализа экономических показателей перевозчиков.

Источник: okhtyrkainfo

