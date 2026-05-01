Графики отключения света в Одесской области на 2 мая продлятся по десяткам адресов в связи с плановыми ремонтными работами, пишет Politeka.net.

О планируемых перерывах в электроснабжении предупредили жителей нескольких территориальных общин региона.

Жителям Одесской области рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света на 2 мая, чтобы правильно спланировать свой день и минимизировать возможные неудобства. Почти всю субботу не будет света

02 мая 2026 года с 08:30 до 20:00 не будет электричества в населенном пункте Пивденне за такими адресами, а именно:

ул. Иванова, 24, шоссе Старомиколаивське, 8.

Также в целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, AT "ДТЭК Одесские Электросети" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 08:30 до 20:30 в поселке Александровка по следующим адресам:

Грецька — №24А; 30; 31; 32; 34; 36; 37А; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 51

Едности — №2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9А; 10; 12; 14А; 16

Захысныкив Украины — №1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 10; 11; 11А; 12-31; 33; 35; 45327

Кыивська — №27; 34; 38; 40; 40А

Кооператывна — №47; 48; 49; 51; 52А; 52Б; 53А; 54А; 54Б

Морська — №1; 2; 3; 4; 7; 8; 8А; 15; 17; 20; 32; 33; 34; 36; 37; 41; 42; 43; 44; 45; 45339; 47; 48

Центральна — №75; 75/2; 87А; 88; 90; 91; 92; 92А; 93-95; 96; 96А; 96Б; 97-99; 100; 100А; 100Б; 101; 101А; 102; 104; 106; 108

Шкильна — №1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 7/1; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 16; 16/М

пров. Захысныкив Украины — №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 12; 13; 15.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: для пассажиров установлены новые цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одесской области: рынок всколыхнула новая проблема.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет эту возможность и как его найти.