Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется правительству как кризисная и временная поддержка граждан, наиболее нуждающихся в финансовой опоре, сообщает Politeka.

В целом государственная денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области назначается на семью сроком на 6 месяцев.

Действующая государственная программа будет действовать до февраля 2026, а средства начисляют ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого человека.

Для лиц с инвалидностью и детям эта сумма составляет 3000 грн, а для других категорий переселенцев предусмотрено 2000 грн. Получать средства могут только наиболее уязвимые категории.

Среди них семьи с детьми до 18 лет или до 23 лет в случае их обучения, а также семьи, в составе которых есть только нетрудоспособные лица.

Важным обновлением является то, что максимальное количество шестимесячных периодов выплат правительство продлило с четырех до пяти, благодаря чему уязвимые категории граждан будут получать финансирование на полгода дольше.

Однако денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области претерпела существенные изменения относительно сроков подачи документов и условий перерасчета выплат.

Министерство социальной политики продлило срок подачи заявлений на жительство до 1 июня 2026 года.

Начисление денег для детей внутренне перемещенных лиц будет осуществляться с 1 февраля 2026 независимо от уровня дохода их родителей, если заявление будет подано до начала лета.

Другие нововведения касаются нетрудоспособных граждан, поскольку из-за повышения прожиточного минимума переселенцы, которым раньше прекратили выплаты из-за превышения предельного дохода, получили право на пересмотр дел.

Начисление средств с 1 января 2026 года произойдет только при условии, что документы будут предоставлены до 1 июня 2026 года.