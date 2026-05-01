Графіки відключення світла в Одеській області на 2 травня триватимуть за десятками адрес у зв'язку з плановими ремонтними роботами, пише Politeka.net.

Про заплановані перерви в електропостачанні попередили мешканців кількох територіальних громад регіону.

Жителям Одеської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла на 2 травня, щоб правильно спланувати свій день і мінімізувати можливі незручності. Майже всю суботу не буде світла.

02 травня 2026 року з 08:30 до 20:00 години не буде електрики в населеному пункті Південне за такими адресами, а саме:

вул. Іванова, 24, шосе Старомиколаївське, 8.

Також з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, AT "ДТЕК Одеські Електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади.

У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 08:30 до 20:30 години у селищі Олександрівка за такими адресами:

Грецька — №24А; 30; 31; 32; 34; 36; 37А; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 51

Єдності — №2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9А; 10; 12; 14А; 16

Захисників України — №1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 10; 11; 11А; 12-31; 33; 35; 45327

Київська — №27; 34; 38; 40; 40А

Кооперативна — №47; 48; 49; 51; 52А; 52Б; 53А; 54А; 54Б

Морська — №1; 2; 3; 4; 7; 8; 8А; 15; 17; 20; 32; 33; 34; 36; 37; 41; 42; 43; 44; 45; 45339; 47; 48

Центральна — №75; 75/2; 87А; 88; 90; 91; 92; 92А; 93-95; 96; 96А; 96Б; 97-99; 100; 100А; 100Б; 101; 101А; 102; 104; 106; 108

Шкільна — №1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 7/1; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 16; 16/М

пров. Захисників України — №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 12; 13; 15.

