Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе находится в стадии общественного обсуждения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе может стать одним из самых масштабных пересмотров стоимости водоснабжения и водоотведения за последние годы после обнародования новых расчетов филиалом Инфоксводоканал, передает Politeka.

Проект обновленных расценок предприятие представило 18 мая. Наибольшие изменения предусмотрены для бытовых потребителей, которые в случае утверждения новых ставок будут платить значительно больше основных услуг.

Согласно опубликованным данным, стоимость подачи воды для населения предлагают увеличить с 17,916 грн. до 50,964 грн. за кубометр с НДС. Услуга водоотвода может подорожать — с 17,244 грн до 42,696 грн за кубометр.

Информацию об этом предоставляет Инфоксводоканал .

Для бизнеса и других категорий клиентов изменения будут менее существенными. В зависимости от вида сервиса корректировка будет составлять от 38% до 48%.

В компании разъясняют необходимость пересмотра экономическими обстоятельствами. Действующие расценки остаются неизменными с 2022 года, в то время как за это время значительно выросли расходы на электроэнергию, горючее, реагенты, заработную плату работников и обязательные налоговые платежи.

Отдельно учтены затраты на аварийно-восстановительные работы после вражеских атак, а также ликвидацию последствий неблагоприятных явлений, которые влияли на функционирование инфраструктуры в конце прошлого года.

По информации предприятия, нынешний уровень поступлений не обеспечивает полного покрытия фактических затрат. Это усложняет модернизацию сетей, проведение ремонтов и решение кадровых вопросов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе находится на стадии общественного обсуждения. Замечания и предложения от жителей принимаются по 29 мая через электронные и почтовые каналы связи.

После завершения обсуждения соответствующие материалы будут переданы в НКРЭКУ. Именно регулятор будет рассматривать данные расчеты и будет принимать окончательное решение во время открытого заседания.

В случае одобрения, новые ставки вступят в силу после официального обнародования документа в установленном законодательством порядке.

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