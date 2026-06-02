Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі перебуває на стадії громадського обговорення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі може стати одним із наймасштабніших переглядів вартості водопостачання та водовідведення за останні роки після оприлюднення нових розрахунків філією «Інфоксводоканал», передає Politeka.

Проєкт оновлених розцінок підприємство представило 18 травня. Найбільші зміни передбачені для побутових споживачів, які у разі затвердження нових ставок сплачуватимуть значно більше за основні послуги.

Відповідно до опублікованих даних, вартість подачі води для населення пропонують збільшити з 17,916 грн до 50,964 грн за кубометр із ПДВ. Послуга водовідведення також може подорожчати — з 17,244 грн до 42,696 грн за кубометр.

Інформацію про це надає Інфоксводоканал.

Для бізнесу та інших категорій клієнтів зміни будуть менш суттєвими. Залежно від виду сервісу коригування становитиме від 38% до 48%.

У компанії пояснюють необхідність перегляду економічними обставинами. Чинні розцінки залишаються незмінними з 2022 року, тоді як за цей час значно зросли витрати на електроенергію, пальне, реагенти, заробітну плату працівників та обов’язкові податкові платежі.

Окремо враховані витрати на аварійно-відновлювальні роботи після ворожих атак, а також ліквідацію наслідків несприятливих погодних явищ, які впливали на функціонування інфраструктури наприкінці минулого року.

За інформацією підприємства, нинішній рівень надходжень не забезпечує повного покриття фактичних витрат. Це ускладнює модернізацію мереж, проведення ремонтів та вирішення кадрових питань.

Наразі Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі перебуває на стадії громадського обговорення. Зауваження та пропозиції від мешканців приймаються до 29 травня через електронні та поштові канали зв’язку.

Після завершення обговорення відповідні матеріали передадуть до НКРЕКП. Саме регулятор розглядатиме подані розрахунки та ухвалюватиме остаточне рішення під час відкритого засідання.

У разі схвалення нові ставки набудуть чинності після офіційного оприлюднення документа в установленому законодавством порядку.

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