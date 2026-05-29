Дефицит продуктов Николаевской области фиксируется на фоне ожидаемых изменений на рынке картофеля в Украине, где формируется новый ценовой тренд после периода удешевления.

По данным рыночных обзоров, фермерские хозяйства реализуют остатки прошлогоднего урожая картофеля в пределах 5–11 грн за килограмм. Это значительно ниже показателей предыдущего года, когда потребители платили около 13–23 грн за килограмм продукции.

Причиной такого снижения стало высокое предложение на старте сезона, а также более мелкие клубни, сформированные из-за длительной летней засухи. Совокупность этих факторов повлияла на рыночную стоимость и общую динамику продаж.

Параллельно на внутреннем рынке появляется ранний импортный товар. Его стоимость составляет около 90 грн за килограмм, что резко контрастирует с локальными остатками. Из-за такого разрыва спрос на ввезенную продукцию остается минимальным.

Эксперт плодоовощного сегмента ИА «АПК-Информ» Ксения Гусева отмечает, что нынешнее равновесие кратковременно. По ее словам, складские запасы быстро уменьшаются, что формирует предпосылки для изменения рыночной картины уже в ближайшее время.

В этих условиях Дефицит продуктов в Николаевской области может проявиться из-за постепенного сокращения доступных объемов базового овоща и перехода к более дорогому сегменту предложения.

Специалисты прогнозируют, что стоимостное движение может измениться уже в ближайшие дни. Основным фактором станет темп истощения запасов и баланс между предложением и спросом на внутреннем рынке.

Источник: ТСН

